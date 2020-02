Beni durevoli: Monza provincia italiana con la spesa media per famiglia più alta Dai dell’osservatorio Findomestic sul consumo di beni durevoli: Monza in cima alla classifica nazionale con 3.500 euro. Cresce la spesa per auto, moto, mobili ed elettrodomestici

Più soldi spesi in Lombardia per beni durevoli. Un aumento che nel 2019 è stato del 4%. Una crescita che è dovuta soprattutto alla mobilità e alle auto nuove. Qui le famiglie hanno sborsato molto di più che nel resto d’Italia: +11,9% rispetto al 4,5% in Italia).

Lo dice l’osservatorio dei Consumi Findomestic, che rivela che la spesa privata ha segnato un balzo in avanti dell’1,6% per quanto riguarda le auto usate e del 7% per i motocicli. Bene i mobili (2,9%) e gli elettrodomestici (2,9%). Si consuma meno per i beni tecnologici: telefonia (-7,9%), elettronica di consumo (-4,6%) e information technology (-1,6%).

“Nell’anno appena concluso in Lombardia – commenta il responsabile dell’Osservatorio Findomestic Claudio Bardazzi – sono stati spesi in durevoli 14 miliardi e 250 milioni, quasi il 20% del totale nazionale, con una media di 3.171 euro per nucleo familiare, il 3,9% in più rispetto al 2018. Monza-Brianza (3.501 euro), è la provincia italiana con la spesa media per famiglia più alta”.

A Milano (5,8%) e Monza-Brianza (5,2%) la dinamica della spesa per i durevoli è migliore della media regionale

