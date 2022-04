Bcc di Carate Brianza, numeri solidi: balzo dell’utile, fiducia della clientela Presentato il bilancio della Banca di credito cooperativo di Carate Brianza, che chiude il 2021 con un utile netto di 13,8 milioni di euro (+44%). Le parole del presidente Annibale Colombo e del direttore generale Fabio Vergani.

Numeri solidi quelli del bilancio della Banca di credito cooperativo di Carate Brianza. A presentare il documento economico il presidente Annibale Colombo con il direttore generale, Fabio Vergani. Il bilancio 2021 conferma risultati importanti, consolidando il buon andamento degli anni precedenti sia dal punto di vista della redditività sia della solidità patrimoniale.

La banca si conferma con un livello di patrimonializzazione alto: l’indice CET1 (Common Equity Tier 1 ratio), risulta pari al 19,57%, di gran lunga superiore al minimo richiesto dall’Organo di vigilanza e in crescita rispetto al 2020 (16,27%) mentre in valori assoluti il total capital ratio (patrimonio della banca calcolato ai fini di vigilanza) si attesta oltre 282 milioni di euro. La banca chiude il bilancio 2021 con un utile netto di 13,8 milioni di euro (+44% rispetto al 2020).

Positivo anche nel 2021 l’andamento della raccolta a testimonianza della fiducia da parte della clientela. Confermato il supporto all’economia del territorio, alle famiglie e alle piccole e medie imprese. A fine 2021 il segno tangibile del supporto alle necessità di finanziamento alla clientela è fornito dalla voce crediti verso la clientela che si attesta a 1.523 milioni di euro con una crescita del 6,76% rispetto al 2020. Non è venuto meno l’impegno verso il sociale per oltre il milione di euro.

Soddisfatto Colombo, presidente dal 2001: «In un momento dove il contesto ucraino ci fa ancora preoccupare non mi è certo facile esprimere piena serenità d’animo nonostante il bilancio estremamente importante che approveremo il 7 maggio (previsto anche il rinnovo delle cariche sociali). Sul lato organizzativo, per prudenza, abbiamo confermato le modalità di gestione dell’assemblea ordinaria dei soci in modo virtuale tramite il rappresentante delegato dei soci. I numeri che porteremo in approvazione mi riempiono di orgoglio e ringrazio il Consiglio di amministrazione, la Direzione generale e i dipendenti, grazie ai quali anche quest’anno si è arrivati a ottimi risultati sia in termini di redditività sia di rafforzamento patrimoniale. Approfitto di questa occasione, vista l’impossibilità di un’assemblea fisica, alla luce della mia decisione di non ripresentarmi per il rinnovo delle cariche sociali, per ringraziare tutti i soci, i clienti e i dipendenti che in questi anni ho potuto incontrare e hanno condiviso con me questo percorso. È stato un onore rappresentare l’istituto e la compagine sociale; rivolgo infine un augurio al nuovo consiglio di amministrazione che verrà nominato durante l’assemblea».

Così il direttore generale, Fabio Vergani: «È un bilancio i cui ottimi risultati riflettono il grande impegno di tutti i colleghi. Sono frutto di una strategia continua che negli anni ci ha portato a essere un forte riferimento per imprese e famiglie del territorio brianzolo e milanese. La nostra banca e il contesto imprenditoriale del territorio hanno ampiamente dimostrato di saper generare redditività e solidità patrimoniale anche nei contesti più difficili grazie a dinamismo e senso del dovere».

Federica Vernò Giornalista de Il Cittadino

