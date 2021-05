Apre ADI Design Museum - Compasso d’Oro: il “museo narrante” per la collezione storica degli oggetti vincitori (con molta Brianza) Appuntamento il 25 maggio per l’inaugurazione di ADI Design Museum - Compasso d’Oro, apertura al pubblico dal giorno successivo. È lo spazio milanese destinato a ospitare la collezione storica degli oggetti che hanno ottenuto l’Oscar del design. E la Brianza è tanta.

Appuntamento il 25 maggio per l’inaugurazione di ADI Design Museum - Compasso d’Oro, lo spazio milanese destinato a ospitare la collezione storica degli oggetti che, dal 1954 a oggi, hanno ottenuto l’Oscar del design. Non mancherà la Brianza che da sempre occupa un posto di rilievo nel mondo dell’ideazione e della progettazione. E si è aggiudicata svariate volte il premio ideato da Gio Ponti.

Solo nell’ultima edizione, nel 2020 in occasione della XXVI edizione già nella sede museale, premiato il miscelatore per lavabo disegnato dal sudcoreano Paik Sun Kim per Aboutwater, il progetto nato nel 2010 tra la novarese Fantini e la Boffi di Lentate sul Seveso (che aveva vinto anche nel 2018). Il “Compasso alla carriera” è andato a Carlo e Piero Molteni, titolari della Molteni, l’azienda di Giussano che quest’anno ha festeggiato gli 85 anni di attività, come «l’esempio virtuoso di un percorso sempre nuovo ma che non ha mai rinunciato ai valori profondi di continuità e responsabilità espressi dalla famiglia». Ben due brianzole per il “Compasso alla carriera del prodotto”: la poltrona Sacco della Zanotta di Nova Milanese ( disegnata da Piero Gatti, Cesare Paolini e Franco Teodoro nel 1968), con una motivazione che premia l’anti-convenzionalità del prodotto, e il letto Nathalie della Flou di Meda disegnato nel 1978 da Vico Magistretti, che «rappresenta nel tempo un esempio di funzionalità e di poetica».

Nella storia del premio altri protagonisti del settore come la Caimi Brevetti di Nova Milanese (due volte) e il designer Brian Sironi di Seregno,

Adi Design Museum Compasso d'Oro a Milano (da video Lombardianotizie)

Inaugurazione il 25 maggio con le autorità, apertura al pubblico dal 26 maggio in uno spazio da scoprire di 5mila metri quadri ricavato dal recupero di un luogo storico degli anni ’30, utilizzato sia come deposito di tram a cavallo sia come impianto di distribuzione di energia elettrica tra le vie Bramante e Ceresio, nella zona del cimitero Monumentale. L’ADI Design Museum era stato presentato candidandosi a diventare un punto di riferimento di livello internazionale per tutte le attività - creative, produttive, economiche, professionali, sociali - che ruotano intorno al design ed è stato elaborato dagli architetti Ico Migliore, Mara Servetto (Migliore + Servetto Architects) e Italo Lupi sull’idea di “museo narrante”.

Insieme ai fondatori, all’inaugurazione sono annunciati il ministro della Cultura Dario Franceschini, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Adi Design Museum Compasso d'Oro a Milano (da video Lombardianotizie)

© RIPRODUZIONE RISERVATA