Antonio Castagnoli tra Francesca Re David, segretaria nazionale Fiom Cgil, e Alessandro Pagano, segretario generale Cgil Lombardia (Foto by Paolo Cova)

Antonio Castagnoli segretario della Fiom Cgil Lombardia Il sindacalista villasantese, 55 anni, è stato eletto mercoledì 9 giugno al posto di Alessandro Pagano.

Antonio Castagnoli è il nuovo segretario della Fiom Cgil (metalmeccanici) Lombardia.È stato eletto nella mattinata di mercoledì 9 giugno al posto di Alessandro Pagano, divenuto nel frattempo segretario generale della Cgil Lombardia.

Castagnoli, 55 anni, villasantese, sposato con una figlia, ha iniziato la sua carriera lavorativa in una piccola azienda artigiana brianzola come operaio metalmeccanico. Nei primi anni Ottanta entra alla Gilera Piaggio di Arcore per diventare poi dal 1995 funzionario sindacale.

Dal 2016 è nella segreteria Fiom di Monza e Brianza, dal 2019 nella segreteria della Fiom Lombardia. Il parlamentino della Fiom Lombardia lo ha eletto con 55 voti favorevoli e 5 contrari.

Una bella soddisfazione per Castagnoli: da semplice operaio (tuttora dipendente Piaggio in distacco sindacale) alla guida della Fiom lombarda, che per iscritti è seconda solo a quella dell’Emilia Romagna. E un bel regalo di compleanno, visto che Castagnoli compirà gli anni sabato 12 giugno.

