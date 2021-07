Andrea Colzani di Seregno nuovo presidente di Formaterziario È Andrea Colzani di Seregno il nuovo presidente di Formaterziario, l’alta scuola di formazione che costituisce il polo formativo che fa riferimento a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Andrea Colzani è il nuovo presidente di Formaterziario (già Scuola superiore del commercio, del turismo, dei servizi e delle professioni con una storia lunga 37 anni), l’alta scuola di formazione - a Milano, in viale Murillo 17 - che, assieme al Capac Politecnico del Commercio e del Turismo e ad Innovaprofessioni - costituisce il polo formativo che fa riferimento a Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. Formaterziario nell’ultimo anno ha erogato 85 mila ore di formazione ed e-learning per 24mila utenti fra lavoratori dipendenti, imprenditori, manager e liberi professionisti. Gli ambiti formativi delle aziende che si rivolgono a Formaterziario riguardano, in particolare: revisione e consulenza, settore finanziario/assicurativo, distribuzione commerciale, servizi alle imprese e alle persone.

Andrea Colzani, eletto presidente per il mandato 2021-2026 dall’assemblea di Formaterziario (che ha rinnovato anche il Consiglio), succede a Maria Antonia Rossini. È presidente del consiglio di amministrazione di Get Me Digital, articolazione del Gruppo Colzani di Seregno, riconosciuta realtà imprenditoriale con oltre un secolo di attività alle spalle, che opera in mercati tra loro differenti sia a livello locale, sia con un respiro più ampio.

«Formaterziario, e ringrazio Maria Antonia Rossini per l’intenso lavoro svolto in questi anni, è un’eccellenza della formazione - afferma Colzani -. Siamo molto attivi anche nella formazione e nell’avvio al lavoro dei giovani»: con il corso di laurea e master (gestione imprese commerciali e commercio estero) in collaborazione con l’Università Cattolica e percorsi tecnici di alta formazione post-diploma. «Sono 300 - spiega - gli inserimenti lavorativi all’anno tra tirocini e contratti di apprendistato».

