Aeb: 468 milioni di investimenti in nove anni per il territorio Approvato dal Consiglio di amministrazione il Piano industriale 2022-2030. Margine operativo lordo a fine piano pari a 87 milioni di euro con dividendi da distribuire previsti a quota 100 milioni.

Un piano industriale lungo ben nove anni, fino al 2030, con investimenti per 468 milioni di euro, metà dei quali destinati ai territori brianzoli. È quanto approvato dal Consiglio di amministrazione di Aeb, la multiutility seregnese del Gruppo A2A.

Il 70 per cento degli investimenti previsti si focalizzerà su temi ESG (ambiente, sociale governance) cioè su transizione energetica, economia circolare e iniziative green. Il margine operativo lordo a fine piano è previsto a quota 87 milioni di euro, con distribuzione di dividendi, nell’arco di realizzazione del piano, per 100 milioni di euro. Gli investimenti saranno destinati a a migliorare ulteriormente il livello dei servizi per i clienti e le comunità locali.

«Aeb ha confermato la direzione intrapresa lo scorso anno con un piano di sviluppo molto sfidante – dichiara Loredana Bracchitta, Presidente di Aeb – che coniuga la generazione di valore per il territorio della Brianza con obiettivi di crescita economica e di sostenibilità, basati sui principi dell’economia circolare e della transizione energetica e sempre più finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, in linea con i trend dei maggiori players del settore».

