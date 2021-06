Accordo St di Agrate Brianza e Politecnico per centro ricerca sensori avanzati Presente anche il ministro Giancarlo Giorgetti all’annuncio dell’accordo tra StMicroelectronics e Politecnico per un centro di ricerca per sensori avanzati che metterà a disposizione nuovi strumenti ai docenti per sviluppare nuovi mems.

Lunedì mattina l’annuncio al Politecnico, alla presenza del ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, dell’accordo di collaborazione della durata di cinque anni tra l’università di Milano e STMicroelectronics, leader globale nel settore dei semiconduttori con clienti in tutti gli ambiti applicativi dell’elettronica, per un centro di ricerca per sensori avanzati che metterà a disposizione nuovi strumenti ai docenti per sviluppare nuovi mems.

Nel pomeriggio la visita dello stesso ministro al sito di Agrate Brianza, dove, nel terzo trimestre 2022 comincerà a produrre il nuovo stabilimento Agrate R3 che lavora con fette di silicio da 300 m.

Il più grande investimento produttivo in Italia e il piu grande polo produttivo europeo per semiconduttori.



Il cantiere di costruzione del nuovo stabilimento occupa 700 persone.

“L’accordo tra St e Politecnico di Milano fornirà un importante contributo alle nostre attività di ricerca e sviluppo in materia di sensori e tecnologie Mems. È un ottimo esempio di ciò che può essere realizzato nell’ambito del nostro approccio globale alla ricerca cooperativa con università’ e enti di ricerca: supportare tecnologie di avanguardia ed ecosistemi ingegnerisitici per costruire insieme il futuro”, ha detto Jean-Marc Chery, ceo di St.

