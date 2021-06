Agrate R3, dentro la “camera bianca” hi-tech di StMicroelectronics Il completamento dei lavori è previsto per l’autunno, è per giugno 2022 la previsione della produzione delle fette di silicio da 300 mm. La visita del ministro Giorgetti è stata l’occasione per presentare e visitare il nuovo impianto Agrate R3 di StMicroelectronics.

La visita del ministro Giancarlo Giorgetti alla STMicroelectronics è stata l’occasione per presentare il nuovo impianto Agrate R3 che lavora fette di silicio (wafer) di 300 mm di diametro. Una fabbrica in costruzione ad altissimo livello di automazione e naturalmente basata sugli strumenti produttivi tipici dell’industria 4.0. Un sito, il terzo produttivo ad Agrate Brianza, che diventerà funzionante nella seconda parte del 2022.

È stato possibile visitare la cosiddetta camera bianca: 15,100 metri quadrati sui 65mila complessivi, alla quale ha avuto accesso lo stesso ministro con una delegazione di imprenditori (tra i quali Alessandro Spada presidente di Assolombarda, il suo vice Alberto Dossi, Gianni Caimi presidente del presidio di Monza di Assolombarda e Giuseppe Fontana). Presente anche Benedetto Vigna, capo dei Mems in St che dal primo settembre sarà ad della Ferrari.

Agrate Brianza nuovo comparto R3

La missione di R3 è in primo luogo di mantenere e rilanciare per i prossimi anni la leadership di ST nel settore della Potenza intelligente - Smart Power - e la competitività produttiva grazie al passaggio a wafer da 300mm che comporterà un salto in avanti nella capacità produttiva e nell’economia di scala. L’inizio dei lavori risale a luglio 2018, costruzione e palificazione a luglio 2018. Il completamento della camera bianca è previsto per ottobre 2021, l’installazione prime macchine a dicembre 2021 e i primi wafer, le fette di silicio da 300 mm, processati previsti per giugno 2022

Il cantiere dà lavoro a 700 persone. Il nuovo sito, che costerà oltre 2 miliardi di dollari, creerà dai 500 ai 700 posti di lavoro. È il più grande investimento produttivo hi tech in Italia e il sito di semiconduttori più grande in Europa.

