Sanremo: l’Autodromo di Monza celebra il quinto posto di Irama al Festival Il monzese Irama chiude il Festival di Sanremo 2021 al quinto posto e l’Autodromo nazionale di Monza, dove ha girato il video di “La genesi del tuo colore”, celebra il risultato.

L’autodromo nazionale di Monza festeggia il quinto posto di Irama al Festival di Sanremo 2021: lo ha fatto con un post su Facebook in cui sottolinea come il cantante monzese con il suo video registrato al circuito per il brano in gara ha già superato 1,2 milioni di visualizzazioni. È “La genesi del tuo colore”, la canzone che Irama non ha potuto interpretare live dal palco di Sanremo ma che ha partecipato alla gara - d’intesa con gli altri cantanti e le case discografiche - con le riprese delle prove generali.

Il videoclip della canzone è però stato girato sulla pista di Monza e nei giorni del Festival l’autodromo ha più volte sottolineato l’orgoglio della partecipazione del musicista. «Con la Top 5 conquistata nella serata finale del Festival di Sanremo, Irama e la sua “La genesi del tuo colore” hanno portato in alto anche l’Autodromo Nazionale Monza - ha scritto il circuito gestito da Aci - : girato nel Tempio della Velocità, il videoclip della sua canzone ha già accumulato oltre 1.200.000 visualizzazioni!».

Irama ha concluso il Festival al quinto posto alle spalle dei Maneskin, che hanno vinto l’edizione senza pubblico con “Zitti e buoni”, Francesca Michielin e Fedez al secondo posto con “Chiamami per nome”, Ermal Meta terzo grazie a “Un milione di cose da dirti” e quindi Colapesce e Di Martino quarti con “Musica leggerissima”.

