Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza, sconfitta onorevole in amichevole con l’Inter. Galliani alla Pinetina: «Aumentati i costi, diminuiti i ricavi: calcio italiano a rischio default» Amichevole di prestigio per il Monza di Brocchi che alla Pinetina di Appiano Gentile ha giocato una amichevole con un’Inter che ha dato spazio ai giovani. Decide un gol di Carboni nella ripresa. Ma la prestazione dei biancorossi è buona

Buona prestazione del Monza che però esce sconfitto dall’amichevole al Suning Training Center di Appiano Gentile. Prima storica visita al centro sportivo nerazzurro per l’Amministratore Delegato Adriano Galliani, accompagnato dal Direttore Sportivo Antonelli, e che ha pranzato tra gli altri con Giuseppe Marotta.

La squadra di Brocchi era senza Boateng, Bellusci, Paletta, Armellino e Gytkjaer, rimasti a Monzello ad allenarsi, mentre l’Inter, che ha vinto con nun gol segnato da Carboni, ha schierato diversi giovani. Nel primo tempo tiro alto di Darmian cui risponde Maric con un bel colpo di testa. Poi un’occasione per il bomber Primavera Colferai bloccata da Radu.

Nella ripresa il Monza riparte con D’Errico e Sampirisi per Colferai e Carlos Augusto. Poi sono entrati anche Fossati per Barillà e Sommariva per Di Gregorio. Al 64’ il gol dell’Inter, firmato da una bella conclusione di Carboni. Poi il forcing del Monza che ha cercato di pareggiare senza riuscirci. Ecco la formazione dei biancorossi. D i Gregorio (dal 16’ st Sommariva), Lepore, Donati, Scaglia, Carlos Augusto (dal 1’ st Sampirisi), Rigoni, Barberis, Barillà (dal 16’ st Fossati) , Marin, Maric, Colferai (dal 1’ st D’Errico).

Al termine dell’amichevole Galliani ha parlato a Sky Sport 24 della situazione del calcio italiano: “Sono incrementati i costi e sono diminuiti i ricavi. Certamente il calcio è a rischio default, come purtroppo molte altre aziende”. Un argomento trattato con Beppe Marotta, ora dirigente dell’Inter e che all’inizio della sua carriera aveva lavorato proprio per il Monza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA