Monza, il segretario della Cgil incontra i lavoratori di Mercatone Uno Il segretario generale nazionale della Cgil Maurizio Landini a Monza il 26 giugno per consegnare i diplomi della scuola Alisei e incontrare i lavoratori di Mercatone Uno.

All’ultimo giorno della quinta edizione della Scuola di Formazione Politica Alisei (dedicata a ragazze e ragazzi tra i 16 e i 26 anni) il segretario proporrà un intervento sui temi del lavoro e dei diritti e consegnerà gli attestati di partecipazione a chi ha portato a termine il percorso formativo. L’appuntamento, aperto al pubblico, è alle 16.30 alla sala Bruno Trentin della Camera del Lavoro di Monza, in via Premuda 17.

“La presenza del segretario generale Maurizio Landini – dichiara Angela Mondellini, segretaria generale della Cgil di Monza e Brianza – testimonia il valore dell’offerta formativa della scuola, riconosciuto anche a livello nazionale. Non a caso, il prossimo 25 giugno a Bologna, Alisei verrà presentata come ‘best practice’ in occasione della seconda edizione del Festival della Formazione Sindacale”.

Il segretario generale della Cgil incontrerà le lavoratrici e i lavoratori del territorio. “L’incontro di Landini con gli allievi della Scuola di Formazione Politica sarà anche l’occasione per approfondire i temi della nostra azione contrattuale e delle nostre mobilitazioni sul lavoro e sui diritti”, ha concluso la segretaria generale della Cgil brianzola.

Alisei 2019 è stata un’edizione con quasi 30 appuntamenti tra incontri e laboratori per un totale di 25 docenze, provenienti dagli atenei, dal mondo delle professioni, dalle associazioni e dal sindacato, per offrire agli allievi punti di vista su importanti temi di attualità: le disuguaglianze, le migrazioni, la questione di genere, la lotta alla mafia, sono solo alcuni esempi. Gli allievi venerdì 12 luglio faranno un viaggio a Roma, alla scoperta della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica: oltre a visitare le due aule parlamentari saranno accompagnati negli archivi storici per una lezione speciale.

