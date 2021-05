Le viti del Gruppo Fontana di Veduggio per il Rover Perseverance su Marte Tecnologia brianzola per il veicolo orbitale, quello di atterraggio e quello di esplorazione della missione spaziale. «Siamo onorati che la nostra società americana Saturn Fasteners sia stata selezionata per partecipare a questa importante missione di ricerca ed esplorazione spaziale» dicono dal gruppo.

C’è un po’ di Brianza anche sul pianeta Marte. Il veicolo orbitale, quello di atterraggio e quello di esplorazione, il Mars Rover Perseverance, facenti parte della missione Nasa atterrata sul pianeta rosso il 18 febbraio alla ricerca di forme di vita, sono dotati di elementi di fissaggio forniti dalla Saturn Fasteners, società del Gruppo Fontana di Veduggio.

Lo ha reso noto lo stesso gruppo brianzolo, che parla di “altissima tecnologia che ha reso possibile questo risultato epocale”.

«Siamo onorati che la nostra società americana Saturn Fasteners sia stata selezionata per partecipare a questa importante missione di ricerca ed esplorazione spaziale e ci congratuliamo con i team della Nasa/JPL per il successo dell’atterraggio del Mars Rover Perseverance» ha affermato Giuseppe Fontana, amministratore delegato del Gruppo Fontana.

Da oltre 30 anni Saturn Fasteners, che ha sede a Burbank, in California, fornisce dispositivi di fissaggio di alta qualità all’industria aerospaziale e vanta numerose commesse in tutto il continente nordamericano.

Tornando sulla Terra, la tecnologia Fontana “tiene insieme” anche la struttura del nuovo stadio Santiago Bernabeu, a Madrid. Il progetto di rifacimento della casa del Real, iniziato lo scorso anno, è in fase di ultimazione e punta a essere non solo uno stadio rinnovato ma anche un punto di riferimento architettonico. Tra le recenti realizzazioni, materiali Fontana sono presenti in molti edifici pubblici in Europa tra cui , a Parigi, La Seine Musicale, grande sala concerti e spettacoli localizzata sull’Île Seguin, piccola isola sulla Senna, e al Velodrome Stadium, il cui tetto è costituito da 5.500 tonnellate di acciaio fissato con bulloni sul posto e zincatura a caldo come protezione anticorrosiva.

Il Gruppo Fontana, fondato nel 1952, è presente in 29 paesi e ha 18 stabilimenti tra Europa, Nord e Sud America e India. Ha oltre 4mila dipendenti e un fatturato annuo di 900 milioni di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA