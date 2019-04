Corsa: dopo 23 anni torna la “BMdBB”, 120 team da Bellusco a Madonna del Bosco e ritorno Dopo un’attesa lunga 23 anni è pronta a tornare la Bellusco - Madonna del Bosco - Bellusco. È in programma per domenica 28 aprile la 20esima edizione della prestigiosa gara podistica a coppie. I team al via sono 120.

Dopo un’attesa lunga 23 anni è pronta a tornare la Bellusco - Madonna del Bosco - Bellusco. È infatti in programma per domenica 28 aprile la 20esima edizione della prestigiosa gara podistica a coppie organizzata dal 1977 al 1995 dal Cai di Bellusco. A tirare fuori dal cassetto questo storico appuntamento primaverile sono stati due runners belluschesi, Matteo Ripamonti e Andrea Stucchi del gruppo EnergyTeam che hanno organizzato la nuova edizione col patrocinio dei Comuni di Bellusco e Imbersago, delle province di Monza e Lecco e con la collaborazione di Kinesis Sport e CDB srl.

La corsa riprenderà come se la sua storia non si fosse mai fermata: stesso format (gara a tempo in coppia) e stesso percorso di 27,5 km (con 300 metri di dislivello) che da Bellusco attraverserà Sulbiate, Aicurzio, Verderio, Robbiate, Paderno e Imbersago fino ad arrivare in cima al santuario della Madonna del Bosco e ritorno a Bellusco. Le coppie iscritte al via sono più di 120, la prima partirà da via Pascoli alle 8.30 e a seguire le altre ogni 20”. Al termine della manifestazione è organizzato un “pasta party”. La corsa ha anche una finalità benefica, il ricavato verrà infatti devoluto a un’associazione del territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA