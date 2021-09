Concorezzo, i 150 anni della Ksb e il motto delle tre “p”: “People, Passion, Performance” Significativo anniversario per l’azienda nata nel 1871 in Germania. In Italia la prima fu aperta a Milano, il 1° maggio 1925 con la società “Anonima Lombarda Costruzione Pompe”, dal 2004 l’attività è stata concentrata presso il sito di Concorezzo in via D’Azeglio.

Quando si parla Ksb di Concorezzo si pensa a una società relativamente giovane specializzata nella fornitura di pompe, valvole, relativi sistemi e servizi. Invece la sua storia è molto più antica, è lunga 150 anni, un anniversario da ricordare.

Era il 1871 quando in Germania veniva aperta la prima fabbrica Ksb. Proprio in quell’anno Johannes Klein ottenne il brevetto per un sistema automatico di alimento caldaie di sua invenzione e nello stesso anno fondò a Frankenthal, in Germania, insieme a Friedrich Schanzlin e August Becker, l’azienda “Frankenthaler Maschinen & Armatur-Fabrik Klein, Schanzlin & Becker” per la costruzione di apparecchiature di alimento caldaie e valvole.

Nel 1887 KSB diventò una società per azioni e Johannes Klein ne assunse la direzione, nel 1895 diventò una società quotata. Tra il 1924 e il 1934 KSB acquisì ulteriori stabilimenti in Germania e creò filiali europee. La prima fu aperta in Italia, a Milano, il 1° maggio 1925 con la società “Anonima Lombarda Costruzione Pompe”. Nel 1980 ci fu la modifica della ragione sociale in “Ksb Italia S.p.A.” e nel 2000 KSB AG acquistò il 100% delle sue azioni. Dal 2004 l’attività venne concentrata presso il sito di Concorezzo in via D’Azeglio, appositamente ampliato con la costruzione di un’officina per il montaggio, la customizzazione e la riparazione dei prodotti. In Italia oggi vi lavorano 248 dipendenti e il fatturato nel 2020 è stato di 70 milioni di euro.

«Durante questi 150 anni, Ksb ha sempre contribuito al miglioramento della vita di ognuno di noi con prodotti e servizi di qualità e innovativi. Abbiamo supportato migliaia di persone in tutto il mondo, offrendo la nostra esperienza e competenza ai clienti nei vari segmenti di mercato nelle più svariate applicazioni. - afferma Gilberto Chiarelli, amministratore delegato di Ksb Italia S.p.A. - In questi anni ho avuto l’opportunità di testimoniare lo sviluppo e la crescita del Gruppo, da sempre sostenuto dai valori fondamentali che ci contraddistinguono nello scenario internazionale come la fiducia, l’apprezzamento, la professionalità, la responsabilità e l’onestà».

In occasione dell’anniversario è stato scelto il motto “People. Passion. Performance.”, i valori che sono stati trasmessi da generazioni di collaboratori e che hanno contribuito al successo nel corso degli anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA