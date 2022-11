Volley serie A3: prima sconfitta casalinga per Gamma Chimica Diavoli rosa Brugherio

Prima sconfitta casalinga per Diavoli rosa Gamma Chimica Brugherio, che nella quinta giornata del campionato Serie A3 Credem Banca viene superata per tre set a zero dalla Med Store Macerata, formazione con dichiarate ambizione di promozione. Ma se è vero che alla viglia il test appariva probante e si temeva che potesse maturare la prima sconfitta interna della stagione, è altrettanto vero che sulla base di quanto visto in campo il futuro prossimo appare più rosa che nero per i padroni di casa. Lo testimoniano non solo la prestazione di questi ultimi, che senza paura di rischiare hanno messo in scena una prestazione gagliarda, ma anche i complimenti ricevuti da coach Durand da uno dei membri dello staff ospite, che si è congratulato per il gran lavoro che la società rosanero sta facendo coi propri giovani.

Gamma Chimica Brugherio, grande prestazione di Parco Mati, classe 2006

E a questo proposito, occorre aprire una doverosa parantesi sulla prestazione di Pardo Mati, 6 punti sul tabellino, classe 2006. Arrivato in estate da Invicta Grosseto, ha messo in mostra una personalità da veterano: se il buongiorno si vede dal mattino, siamo davanti a un grande talento. La sfida tra Gamma Chimica e Med Store ha avuto uno svolgimento pressoché lineare, con i Diavoli che hanno condotto a lungo nel punteggio in tutti e tre i set, con Macerata pronta a uscire alla distanza e più abile nei momenti chiave, facendo quindi volgere al bello il barometro del match. I parziali di 18-25, 22-25, 19-25 raccontano di un divario tra le due compagini troppo ampio per ciò che si visto in campo, ma tant’è.

Gamma Chimica Brugherio ko, marchigiani superiori in ricezione

Determinante tra le fila degli ospiti la prestazione dello schiacciatore polacco Wawrzynczyk, autore di 18 punti, bravissimo anche a muro. I Marchigiani si sono rivelati superiori soprattutto in ricezione, fondamentale nel quale hanno fatto registrare una percentuale di successo del 62 percento contro le bocche da fuoco della squadra brianzola, Barotto e Van Solkema, autori rispettivamente di 12 e 11 punti. Ora testa e cuore alla prossima sfida, in quel di Fano, altro avversario complicato da affrontare. Guai però, a sentirsi battuti in partenza.