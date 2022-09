Voglia di riscatto per le brianzole protagoniste in serie D e in Eccellenza

Risorgere. È la parola d’ordine che corre all’interno delle squadre brianzole, che nelle prime due giornate di campionato sono rimaste a mani vuote. In serie D, nel girone B, la Folgore Caratese, per la terza giornata, ospiterà domenica 18 settembre, alle 15, sul proprio campo, i bergamaschi della Virtus CiseranoBergamo. Una brutta gatta da pelare per i lambraioli, perché gli orobici si presentano forti di due tonde e sostanziose vittorie con la Caronnese in trasferta e al Rossoni battendo per 4-3 il Varese. Al contrario i biancazzurri hanno alle spalle due sonore e pesanti sconfitte, in casa con il Lumezzane (0-4) e 2-0 col Sona. Nel corso della settimana ha lasciato il sodalizio del presidente Borgonovo il centrocampista Luca Troiano (2001) che si è accasato al Sestri Levante. «Una squadra composta in prevalenza di giovani -ha commentato l’allenatore Giuliano Melosi– fa fatica e ci vuole tempo per far maturare tutti i meccanismi, ma sono fiducioso. È una sfida per tutti. Certo, aver subito sei goal in due partite non è piacevole. Il Ciserano è una compagine molto quadrata e noi dobbiamo iniziare a fare punti a tutti i costi».

Eccellenza: gli impegni delle formazioni brianzole

Nel torneo di Eccellenza, girone B, il Vis Nova Giussano, con alle spalle il successo di mercoledì in Coppa Italia a spese della Brianza Olginatese (0-1) e quindi il passaggio agli ottavi, ha ricaricato il morale. Dopo le prime due sconfitte in campionato, domenica 18 settembre, alle 15.30, è atteso dalla difficile trasferta di Solbiate Arno. I nerazzurri varesini sono anch’essi a zero punti in classifica, ma hanno alle spalle la vittoria in Coppa Italia e il passaggio di turno. Inoltre, è una di quelle compagini accreditate per il successo finale. «Sappiamo che è una squadra forte -ha detto l’allenatore Agostino Mastrolonardo-: noi ce la metteremo tutta. Della rosa non faranno parte gli squalificati Mancosu e Adobati». Trasferta insidiosa anche per l’Ardor Lazzate a Pavia. I gialloblù di Ivan Stincone sono reduci dal pareggio 1-1 di Coppa Italia contro il Club Milano, al termine di una ottima prova che hanno disputato in inferiorità numerica per 90’. «È stato un match dove ho visto la squadra e l’impegno che desidero -ha esordito il mister– e questo mi rende fiducioso per la trasferta di domenica». Il Muggiò sarà in trasferta in terra pavese contro la capolista Oltrepò. L’ambizioso Leon Monza ha un turno abbastanza agevole: ospiterà l’Alta Brianza Tavernerio.