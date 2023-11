Verona-Monza 1-3, le pagelle: Colombo superstar, muro Caldirola

HELLAS VERONA-MONZA 1-3 (0-1)

MARCATORI: pt 41’ Colombo, st 26’ Colombo, 39’ Caldirola, 41’ Folorunsho

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò 6, Magnani 5, Dawidowicz 5.5 (30’pt Hien 6), Terracciano 6, Faraoni 6 (30’st Tchatchoua 6), Folorunsho 6.5, Duda 6.5, Lazovic 5.5 (21’st Ngonge 6), Doig 5 (1’st Hongla 6), Bonazzoli 5.5 (30’st Saponara 6), Djuric 5.5. A disp.: Berardi, Perilli, Amione, Cruz, Serdar, Suslov, Charlys, Coppola, Mboula. All.: Baroni 5

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio 6, D’Ambrosio 6, Caldirola 7, Pablo Marì 6.5, Kyriakopoulos 6; Gagliardini 6.5 (40’st Akpa Akpro n.g.), Pessina 6.5; Ciurria 5.5 (24’st Birindelli 6), Colpani 6.5 (21’st Bondo 6), Vignato 5.5 (21’st V.Carboni 6.5), Colombo 8 (40’st Mota Carvalho n.g.). A disp.: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, F. Carboni, Pereira, Bettella, Maric, A. Carboni. All.: Palladino 7

Di Gregorio 6 Poco sollecitato, se non per qualche facile conclusione rasoterra e per qualche palla alta buttata dentro. Dà sicurezza alla squadra anche nel mini assedio di inizio ripresa

D’Ambrosio 6 Dal suo lato Doig è un’ombra e Lazovic si accende troppo tardi per metterlo in difficoltà

Caldirola 7 Clamoroso in copertura, quando va a chiudere ogni azione veronese sul nascere, si toglie anche lo sfizio del gol di testa su calcio d’angolo che mancava al Monza da inizio anno

Pablo Marì 6.5 Muro insuperabile anche nel duello fisico con Djuric

Kyriakopoulos 6 Molto ordinato e pulito nella linea, dando sempre la giusta copertura al reparto. Si propone meno, ma glielo imponeva il ruolo. Pennella l’angolo sulla testa di Caldirola

Gagliardini 6.5 Meno regia nella sua partita, più contrasti e duelli. Ovviamente vinti (40’st Akpa Akpro n.g.)

Pessina 6.5 Pronto all’inserimento vincente ma alla fine non ce n’è bisogno e si ricicla in compiti difensivi con efficacia

Ciurria 5.5 Palladino gli alza la posizione per riaccenderlo in una fase di campionato poco fortunata, non arrivano grossi segnali di ripresa (24’st Birindelli 6 Entra per coprire, bravo a rilanciare)

Colpani 6.5 Palla al piede punta spesso la porta creando scompiglio, vicino al gol, sicuro nell’assistenza per Colombo (21’st Bondo 6 Mette in campo i muscoli per un finale che avrebbe potuto essere più difficile)

Vignato 5.5 Troppo lontano dalla porta per incidere, fatica a trovare le sue solite giocare (21’st V.Carboni 6.5 Elegante regista avanzato disegna calcio di respiro e manovra)

Colombo 8 La doppietta, la prima in Serie A, è solamente la punta dell’iceberg di una prestazione che va oltre le segnature per capacità di essere costantemente minaccioso con concretezza (40’st Mota Carvalho n.g.)

Palladino 7 Cambia modulo, sceglie la difesa a 4 per aiutare Ciurria e Colombo a ritrovare la forma. Ci riesce con il secondo, che lo ripaga con una doppietta. Benissimo con i cambi, scegliendo talento giovane e fame per respingere l’assalto veronese che, non a caso, dura solamente il primo quarto d’ora della ripresa