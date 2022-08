Un seminario della Siri riporta a Seregno Giambattista Massari

Il PalaSomaschini di Seregno ospiterà domenica 18 settembre un seminario promosso dalla Siri (scuola italiana roller international) hockey su pista, con la collaborazione del settore tecnico federale di specialità, riservato ad allenatori di terzo, secondo e primo livello. Le lezioni apriranno alle 9.15 e si concluderanno alle 18.30. La particolarità dell’appuntamento sarà costituita dal ritorno a Seregno di Giambattista Massari, oggi direttore della Siri per quanto riguarda l’hockey su pista, che nella stagione 1990-’91 guidò da direttore tecnico, con l’amico Gianni Innocenti in veste di allenatore, la Mobilsigla Seregno al primo e finora unico scudetto conquistato dal movimento locale nei suoi 54 anni di storia.

Hockey su pista: chi è Giambattista Massari

Un’immagine del 1991: Giambattista Massari, dopo la conquista dello scudetto con la Mobilsigla Seregno, è con Alejandro Cairo. Alle loro spalle, Andrea Perin

Barese di Giovinazzo, Massari è considerato il più grande tecnico italiano di hockey su pista di tutti i tempi. Oltre allo scudetto ottenuto in Brianza nel 1991, il suo palmares è impreziosito, tra l’altro, dai titoli iridati vinti sulla panchina della nazionale italiana Senior nel 1986 a Sertaozinho, in Brasile, e nel 1988 a La Coruna, in Spagna, e da quello europeo, conquistato invece nel 1990 a Lodi. Fu lui a condurre gli azzurri anche nella partecipazione alle Olimpiadi di Barcellona nel 1992, cui l’hockey su pista fu ammesso in via sperimentale, terminando al terzo posto, dietro all’Argentina ed alla Spagna padrona di casa.

Hockey su pista: il debutto stagionale del Seregno Hockey 2012

Il seminario sarà preceduto il giorno prima, sabato 17 settembre, alle 20.45, dall’esordio stagionale, proprio al PalaSomaschini, del Seregno Hockey 2012, che nella fase eliminatoria della Coppa Italia di serie A/2 affronterà la Symbol Amatori Modena.