Tutto pronto a Seregno per la terza edizione della “Seregno Sport Week”

Come è consuetudine, sarà il saggio di fine anno della Salus ginnastica, la più antica società sportiva locale, presieduta da Giancarlo Allegria, ad aprire giovedì 1 giugno, alle 20.30, al PalaSomaschini di via alla Porada, la terza edizione della “Seregno Sport Week”, festival dello sport promosso dall’amministrazione comunale di Seregno, in sinergia con le associazioni, che proseguirà poi fino a domenica 18 giugno. Il calendario delle attività, in parte ancora in via di definizione, sarà completato, come già era avvenuto nel 2022, dallo “Sport Village” di piazza Risorgimento, articolato in un campo da street basket, in uno da beach volley ed in uno da beach soccer, mentre in piazza Segni troverà posto un campo da padel (utilizzo gratuito, con prenotazione al link https://seregnostore.it/522-sport) ed in piazza Italia ed in piazza donatori del sangue, il sabato e la domenica, un “Baby Village” per bambini.

“Seregno Sport Week”: previste iniziative tradizionali

La “Color Run” svoltasi in occasione dell’edizione 2022

Il palinsesto accoglierà alcuni appuntamenti tradizionali, come ad esempio quelli con “Bicinfesta per Seregno”, pedalata non agonistica per conoscere il territorio locale, organizzata con la collaborazione di Respace Biketeam, Gs Dosso e Wwf Insubria, che venerdì 2 giugno partirà alle 9.15 dallo stadio Ferruccio e contribuirà a solennizzare la festa della Repubblica, e con le manifestazioni “StraSeregno”, prevista domenica 11 giugno, “5.45”, corsa all’alba in calendario venerdì 16 giugno, e “Color Run”, programmata domenica 18 giugno.

“Seregno Sport Week”: l’elenco dei protagonisti

Filippo Magnini in acqua alla Porada nel 2022

I primi giorni saranno caratterizzati inoltre dal torneo di calcio “Famiglie in Rete”, proposto tra giovedì 1 e domenica 4 dagli Amici del Candia, sui campi dell’istituto omonimo di via Torricelli, e dalla quarantaduesima edizione del trofeo di nuoto “Città di Seregno”, di scena alla Porada venerdì 2 giugno e sabato 3 giugno. Tra gli ospiti di maggior prestigio, sono annunciati l’olimpionico di karate Luigi Brusa, il pugile Clemente Russo, le star televisive Raimondo Todaro e Tommaso Stanziani, la pallavolista Manu Benelli ed il campione continentale di jiu jitsu Heikki Jussila, mentre le associazioni aderenti sono Salus ginnastica, Amici del Candia, Nuoto club Seregno, Basket Seregno, Respace Biketeam, Skateboard Society, An Italia, Majestic Volley, Gs Camosci, Cicli Brianza, Unione sportiva Lombarda, Seishin Do, Academy Musical Art, Centro Cultura Sport, Porada Run, Liberty Dance, Seregno Hockey 2012, Gs Avis, Erreci Progetto Tennis, Accademia Kama, Pattinaggio GXXIII, 5 Cerchi, Club Alpino Italiano, Seregno Rugby, Aia Figc Seregno e Polisportiva Giovanni Paolo II.