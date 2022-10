Tutto esaurito per il nuovo corso della scuola di formazione del Tennis Club Seregno

La sede di piazzale Olimpico a Seregno, a fianco dello stadio Ferruccio, ha ospitato domenica 2 ottobre la presentazione del programma di attività della scuola di avviamento al tennis proposta dal Tennis Club Seregno. Grande novità per la stagione 2022-’23 è il passaggio di consegne alla sua guida tra Alessandro Moroni, che ha lasciato dopo quasi tre decenni molto positivi, e Massimo Guazzo, piemontese trapiantato in Brianza. Il pomeriggio è stato caratterizzato da un risultato forse inaspettato, con un pubblico molto numeroso ed un riscontro in termini di iscrizioni notevole. «Abbiamo esaurito i centoventi posti disponibili -ha commentato a posteriori il consigliere Mauro Lazzarini– e già abbiamo ipotizzato che, il prossimo anno, dovremo cercare di andare ancor di più incontro alle esigenze di Guazzo, mettendo più ore a sua disposizione, per consentire di accogliere le domande di qualche giovane in più». Guazzo, che nella sua attività sarà coadiuvato da Stefano Raina e Lorenzo Conti, oltre che dal preparatore atletico Daniele Grandi, che il lunedì sera condurrà corsi di preparazione atletica aperti a tutti i soci, coordinerà anche i corsi per gli adulti, con una sessantina di iscritti. «I presenti -ha continuato Lazzarini– hanno assistito anche ad un video di saluto delle gemelle Anna e Bianca Turati, che hanno mosso i primi passi e si sono formate da noi. Un passaggio cui il nostro presidente Alberto Mariani teneva parecchio. Siamo sicuri che sarà di stimolo per i nostri giovani, che così hanno toccato con mano come, anche partendo da una realtà piccola come la nostra, si possa scalare la classifica mondiale, arrivando tra prime centinaia di giocatori al mondo». Per ulteriori informazioni, scrivere ad info@tennisclubseregno.it.

Tennis club Seregno: fitto il programma di appuntamenti

Da sinistra, la consigliera Marina Pozzi, il vincitore dei campionati seregnesi Alberto Pellagatti ed il presidente Alberto Mariani

La presentazione del programma della scuola di avviamento al tennis è arrivata in coda alla conclusione dei campionati seregnesi, che domenica 25 settembre hanno laureato campione Alberto Pellagatti. In finale, il tennista ha sconfitto 6-1, 6-1 Paolo Riva. Nel frattempo, ha preso il via anche la decima edizione del torneo Open “Città di Seregno”, intitolata alla memoria di Cristina Baracco, che terminerà nel prossimo fine settimana.