Tutte le date del Campionato brianzolo 2023 di cross

Dal 28 gennaio al 18 marzo si corre la 36° edizione del Campionato Brianzolo di corsa campestre. Il circuito riservato ad atleti e atlete over 18 si svolgerà in cinque tappe, quasi tutte nel territorio della provincia di Monza e Brianza.

Campionato brianzolo 2023 di cross: quando, dove e chi organizza

Ad eccezione della gara di Oggiono (Lecco), in programma nel pomeriggio di sabato 28 gennaio 2023 (organizza Avis Oggiono – telefono 340 7189650 Valtorta – Centro Sportivo, Via Bachelet), le altre 4 prove saranno ad Agrate Brianza (11 febbraio – Gamber de Cuncuress – tel. 331 5769008 Claudio Stucchi; Parco Aldo Moro, via Cantin); Parco di Monza (25 febbraio – Cascina San Fedele – Gp.Villasantese – tel. 347 4282422 Elio Riboldi); Desio (4 marzo – Runners Desio – tel. 349 1635492 Maffeis, Parco Villa Cusani Tittoni-via Lampugnani, 62 – Desio).

Gran finale il 18 marzo 2023 a Carate Brianza nel Parco di Viale Garibaldi Residenza “ll Parco” (Marciacaratesi, tel. 333 4283920) dove sarà assegnato il “Trofeo Molteni” messo in palio da Fidal Lombardia.

Campionato brianzolo 2023 di cross: premiazioni il 31 marzo 2023 a Carate Brianza

Premiazioni finali a Carate Brianza venerdì 31 marzo 2023 nella tensostruttura della Residenza “Il Parco”. Anche per questa edizione, spazio unicamente alle categorie assolute con tre gare sulla linea di partenza: master uomini over 50 (6 km), junior uomini e donne e altre categorie femminili (4 km), senior, promesse e master fino M45 uomini (6 km).

Campionato brianzolo 2023 di cross: come funziona la classifica

Premi finali per società: Trofeo Maxi Sport Merate–Lissone; Trofeo Incartare Seregno. Per la classifica finale ogni concorrente dovrà partecipare ad almeno 4 prove (gareggiando a tutte le 5 prove verrà scartato il risultato peggiore). Con la partecipazione a tutte le 5 prove è previsto un bonus di 2 punti validi per la classifica finale individuale. Ogni società sportiva potrà iscrivere un numero illimitato di propri atleti per ogni categoria, ma per accedere alla classifica di società, dovrà portare all’arrivo almeno 5 atleti per prova. Per la classifica finale di società, valida per il titolo di società Campione Brianzolo, verranno conteggiati i punti acquisiti da ogni atleta componente la società ad ogni singola prova.