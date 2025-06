Altra grande prestazione degli atleti tesserati al TTB di Lissone, presieduto da Maurizio Mariani, ai Campionati Italiani di Aquathlon, organizzati dalla società Oltrè Taranto che ha visto gareggiare ben 380 atleti provenienti da tutte le regioni italiane per confrontarsi lungo tre percorsi: il primo di 2,5 km di corsa, il secondo di 1 km di nuoto e infine l’ultimo di 2,5 km di corsa podistica.

Trathlon Lissone 2025 Giulia Bergamin, prima a sinistra sul podio di Taranto

TTB Lissone super agli Italiani di Acquathlon: Giulia Bergamin si conferma ad alto livello

Al termine della impegnativa prova, Giulia Bergamin si è classificata al quarto posto assoluto (crono 33;20) e con una prestazione straordinaria, ha conquistato uno splendido secondo posto nella categoria junior. Inoltre, Giacomo Giorgini ha ottenuto l’ottavo posto assoluto e il terzo negli junior (crono 30:15); Elia Finazzo il 12° assoluto e il quarto di categoria S1 con il tempo di 30:25. A impreziosire la partecipazione degli atleti brianzoli in questa edizione dei Campionati assoluti e di categoria Age Group, si è aggiunta l’impresa di Luca Giorgini, coordinatore tecnico, nonchè accompagnatore del team lissonese in Puglia, che ha vinto il titolo italiano nella categoria M3 in 36:08. Il titolo assoluto femminile è stato conquistato da Anita Ghelardoni del Firenze Triathlon che ha chiuso in 32:54; il titolo nel maschile è andato a Francesco Di Basilico (Nattura) in 29:17.

Soprattutto per Giulia Bergamin si è trattato di un’ulteriore conferma della sua versatilità e della continuità di rendimento dopo la prestigiosa vittoria conquistata, nei primi giorni di giugno. All’Idroscalo di Milano nel Deejay TRI (nuoto 1,5 km; bici km 40; corsa a piedi 10 km) ha fermato i cronometri in questo triathlon olimpico a 2:08.57 e con ampio margine, nella categoria assoluta, su Federica Ferranti (K3 Cremona) seconda in 2:11’06. Sempre all’Idroscalo il protagonista in campo maschile è stato il desiano Federico Murero che ha vinto la gara in 1:49.28, staccando di 4:35” Leonardo De Santis (Minerva Roma.)