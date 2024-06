Gli atleti delle società Triathlon Team Brianza Lissone, NPVaredo e Valxer Triathlon Team Seregno hanno ottenuto importanti risultati nella 29° edizione del Triathlon internazionale di Mergozzo svoltosi sui tre percorsi: 1,9 km a nuoto, 90 km in bicicletta e 21 km corsa a piedi.

Triathlon: Lissone, Varedo e Seregno tra i top 10 di categoria all’Internazionale di Mergozzo, i risultati

Lo svizzero Andrea Alagona (classe 2001) della TriUnion ha vinto con il grande tempo di 3h 49’40’ ed è stato l’unico concorrente a scendere sotto il muro delle 3 ore 50 minuti. Al secondo posto si è classificato il veneziano Massimo Cigana, ex gregario di Marco Pantani, che deteneva il record del percorso in bici di 2 ore nette e che è rimasto impressionato della frazione pedalata di Alagona. Cigana, già vincitore di sei edizioni, ha chiuso in 3h55’56”.

Tra i top ten di categoria si sono inseriti questi atleti del TTB Lissone: Valter Mariani sesto nella Cat.M5, Sergio Corazza settimo nella M4 e Simone Mornico nono nella M3. Bene anche due atleti della NPVaredo: Francesco Galati quarto nella M4 e Davide Fiorello quinto nella S4. Infine Raffaello Fossati (VTT Seregno) ha chiuso al 13mo posto nella Categoria M1.

Triathlon: la Sprint di Salò, vince Murero

Ben diciotto triatleti del TTB Lissone hanno gareggiato a Salò nel triathlon sprint svoltosi su 750 metri a nuoto, 20 km in biciletta e 5 Km di corsa a piedi. Con una prestazione di notevole spessore tecnico Federico Murero ha conquistato il primo posto con un eloquente crono di 53’52” frutto di impegno e di fiducia nei propri mezzi. Al secondo posto si è posizionato Marco Barison (Valdigne) staccato di 2’14”; quinto posto del lissonese Elia Finazzo a 2’55” mentre nell’assoluta femminile Giulia Bergamin (crono 1h04’42”) ha chiuso al quarto posto a 1’44” da Elisa Marconi (Cus Pro Patria Milano) prima classificata. A Salò nella categoria YB Giacomo Giorgini e Victor Gabellini hanno conquistato nell’ordine il primo e il terzo posto. Inoltre tre atleti TTB Lissone hanno concluso la gara sul secondo gradino del podio nelle rispettive categorie. Sono Matteo Vismara (M1), Marco Sfranzione (M3) e Giovanni Cantù (S1); altri due al terzo posto: Laura Michelucci (M3) e Luca Spagnotto (S3).