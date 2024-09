Triathlon, i lissonesi Giacomo Giorgini e Giulia Bergamin impegnati a Malta con la nazionale giovanile italiana

Fine settimana in maglia azzurra per Giacomo Giorgini e Giulia Bergamin che sabato 28 settembre e domenica 29 settembre gareggiano a Malta nello “Europe Triathlon Junior”, unitamente ad altri due talentuosi atleti (Francesco Interlandi dell’Asd Junior Club e Arianna Chiorboli del Cuneo), supportati da Luca Facchinetti, tecnico della squadra giovanile italiana. La gara si svolge con la formula delle semifinali e finali sulla distanza di 350 metri di nuoto, 10 chilometri di ciclismo, con due giri da 5 chilometri, e 2,5 chilometri di corsa.

Triathlon: un premio per una stagione da favola per entrambi

Lucia Broggini sul gradino più alto del podio, tra Lucrezia Albergoni e Sara Baldo

Per i giovani portacolori della Polisportiva Triathlon Team Brianza di Lissone la convocazione in azzurro certifica la crescita, soprattutto in questa stagione, nella quale hanno conquistato importanti traguardi. Gli ultimi li hanno raggiunti lo scorso weekend nel “Triathlon Città di Varedo”, dove erano presenti quasi quattrocento atleti che, suddivisi in varie categorie, hanno dato vita a gare spettacolari. Nell’ultima prova del Circuito Fitri Lombardia Nord Ovest, nella categoria Youth B maschile Giacomo Giorgini si è classificato al secondo posto (prova vinta da Riccardo Bruselles del Cus Pro Patria Milano), mentre in quella femminile si è imposta Giulia Bergamin, davanti ad Anna Gugliotta (Asd Spezia Triathlon) e Nicole Fasano (Livorno). Nella gara per le atlete della categoria Youth A, Lucia Broggini (TTB Lissone) si è imposta davanti a Lucrezia Albergoni (Pro Patria Milano Triathlon) e Sara Baldo (NPVaredo).

Triathlon: Broggini e Bergamin campionesse regionali di categoria

Nella classifica finale del Circuito Nord Ovest, Giacomo Giorgini e Giulia Bergamin si sono classificati al primo e al secondo posto categoria Youth B; secondo posto anche per Lucia Broggini nella Youth A. A Varedo inoltre nella prova con in palio il titolo di campione lombardo Lucia Broggini e Giulia Bergamin hanno vinto quello della categoria Youth A e Giacomo Giorgini (Youth B) si è classificato al secondo posto.