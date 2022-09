Torna a Lissone l’appuntamento con la tradizionale manifestazione “Sport&Sport”

È giunta ai blocchi di partenza “Sport & Sport”, la manifestazione sportiva organizzata dal Comune di Lissone e realizzata in collaborazione con le associazioni e le società del mondo dello sport presenti sul territorio. Spaziando dalla danza al calcio, dalla ginnastica alla pallacanestro, dalle arti marziali al pattinaggio, l’evento lissonese sarà l’occasione per tutti, in particolar modo per bambini e ragazzi, di provare le più svariate discipline sportive. Un’intera giornata all’insegna dello sport in ogni sua forma e del divertimento all’aria aperta.

“Sport&Sport”: la tredicesima edizione

La tredicesima edizione della kermesse, una vera e propria festa dello sport, si terrà domenica 18 settembre. Dalle 9.30 alle 18.30, sarà un susseguirsi di esibizioni e dimostrazioni, alle quali sarà possibile partecipare non solo come spettatori ma anche direttamente grazie ad alcuni momenti di prova. Inoltre, in stand dedicati, sarà possibile raccogliere informazioni sui corsi in partenza. Novità dell’edizione 2022 è la nuova location “green”, l’area verde comunale tra via Fermi e via Archimede, scelta con l’idea di valorizzare uno spazio della città che è un naturale punto di ritrovo giovanile e di dare visibilità al nuovo campo da basket e calcetto voluto e realizzato dalla precedente giunta.

“Sport&Sport”: le associazioni partecipanti

Di seguito tutte le associazioni aderenti che sarà possibile incontrare a “Sport & Sport 2022“: All-In Karate Team, A.S.C.O. Promotion, A.S.D. Ciechi Brianza, Associazione Pallacanestro Lissone, Cai Lissone, Campagnola Don Bosco Calcio,Dancers & Fun School, Events Danza Acqua Fitness, Ginnastica Artistica Lissonese, Ginnastica Lixio, Haka Birbe Asd – Rugbytots, Judo Club Lissone, Karate Shotokan Tradizionale – Lissone, Lissone Volley Team, Live, L’oasi Kinesiologia, New Skate Lissone, Polisportiva Campagnola Don Bosco, Polisportiva Sole, Polisportiva Team Brianza, Polisportiva Virtus, Pro Lissone Ginnastica, Roller Macherio, Scacchi 2000, Società Di Schermidori, Sport Club Mobili Lissone, VovinamViet Vo Dao, Young Volley Lissone.