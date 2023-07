Tiro con l’arco: la Brianza primeggia ai Mondiali di Bowhunter

Da Rovaniemi in Finlandia, capitale della Lapponia nota come la città natale di Babbo Natale, dove si sono conclusi i Campionati Mondiali Bowhunter, arrivano due prestigiose medaglie: una d’argento di Daniele Gaetani (Compagnia d’Archi – Meda) e una d’oro vinta da Antonio Trovisi (Comp.Arc.del Sole – Solaro).

Tiro con l’arco: Mondiali di Bowhunter, Daniele Gaetani e Antonio Trovisi

Nel mondiale Bowhunter (letteralmente cacciatore di arco) dove erano presenti atleti provenienti da 30 Paesi, la squadra italiana ha presentato sulle linee di tiro 64 arcieri che hanno vinto complessivamente 18 medaglie: 7 oro, 7 argento e 4 bronzo.

In particolare Daniele Gaetani si è laureato vice campione mondiale gareggiando nell’arco compound preceduto solo dal tedesco Jurgen Wegner. Ottime le prestazioni anche degli altri arcieri della Compagnia d’Archi: quarto posto per Luigi Beretta nell’arco olimpico free style, settimo per il senior Adriano Ramaioli nel ricurvo, e nono per Roberto Trombin nell’arco storico. Antonio Trovisi (Arcieri del Sole) ha portato a casa la medaglia d’oro vinta nella categoria arco storico seniores e, a Rovaniemi, importanti piazzamenti sono stati conquistati in diverse specialità da Cesare Biffi, Alessandra Capasso, Alessio Pozzi e Flavio Venturi.

Tiro con l’arco: i risultati in Piemonte

Dalla Lapponia al Piemonte per evidenziare i risultati ottenuti da alcuni arcieri brianzoli in una gara interregionale disputata ad Asti. Nell’olimpico, Monica Redaelli (Polisp.Besanese) ha vinto il bronzo individuale e con la squadra master femminile completata da Letizia Muzzupappa e Maria Carla Corti ha vinto l’oro. Medaglia d’oro anche per la squadra master della Compagnia Arcieri Seregno composta da Ruggero Longoni, Claudio Milanetto e Silvano Broggi. Nel compound, medaglie individuali hanno premiato l’efficace prestazione di Mirko Lacapra (oro, cat.ragazzi), Valeria Giacomina Fermini (argento) e Laura Perego (bronzo) tutti della Burarco Vimercate.