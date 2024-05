Tiro con l’arco: i risultati delle gare dal Trofeo Pinocchio a Casorate e Imperia

Ottimi risultati per gli Arcieri Bosco delle Querce di Seveso alla fase estiva del Trofeo Pinocchio che si è tenuta a Casorate Sempione grazie anche ai consigli dell’atleta senior Tanya Giada Giaccheri di Meda (Cs Aeronautica Militare) che in questa stagione ha già conquistato otto vittorie.

Nell’arco olimpico classe 2011 riescono a salire sul secondo gradino del podio Mattia Innocente nel maschile e Alyssa Bai nel femminile, conquistando il diritto a partecipare alla finale nazionale in programma in giugno a Latina.

Nella stessa fascia d’età, Adhara Bottan è ottava, Riccardo Pontiggia e l’esordiente Silvia Galimberti sono tredicesimi e Chiara Nicolì sedicesima. Per la classe 2012 Anna Porro si classifica sesta; per i nati dal 2013 al 2015 ottavo posto per Thomas Somaschini e nono per Alessio Conti; sesto posto di Giorgia Bottan e ottavo per Emma Porro. Chiude la classifica l’unica partecipante di tutto l’evento per i nati nel 2016: la piccola Beatrice Bissolati si porta a casa la medaglia d’oro.

Grande soddisfazione da parte dei tecnici e di tutta la società Bosco delle Querce impegnata nel trasmettere passione agli atleti più piccoli per avvicinarli al mondo agonistico nel modo più sano possibile.

Tiro con l’arco: bronzo nelle gare di Casorate

Nella gara di Casorate Sempione altri arcieri brianzoli hanno vinto la medaglia di bronzo. Nell’olimpico sono Arianna Remolino (Polisp. Besanese – Besana B.) per la classe 2012 e Greta JinXuan Piao (Comp. Arcieri del Sole Solaro – classe 2011); nel compound Daniele Magni (Burarco Vimercate – classe 2011 e 2012).

Trasferta a Imperia invece per tre arcieri adulti della società Bosco delle Querce di Seveso. Paolo Nozza, Valerio Ravasi ed Eric Esposito hanno gareggiato in Liguria per raccogliere punti utili per le qualificazioni ai campionati italiani. Nella gara H&F (tiro di campagna) hanno raccolto due quarti posti nella classifica a squadre; in quelle individuali un oro e un bronzo nell’arco nudo con Esposito, quindi due argenti nell’olimpico con Nozza.