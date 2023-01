Tiro con l’arco: gli arcieri brianzoli trionfano ai regionali indoor

Tante e soprattutto bellissime medaglie d’oro per gli arcieri brianzoli che hanno gareggiato a Ome (Brescia) ed a Gerenzano (Varese) nei Regionali indoor. In quest’ultima località nell’arco olimpico, per la Polisp.Besanese di Besana hanno vinto il titolo di categoria Camilla Agrati (Allieve), Giovanna Confalonieri (Giovanissime) e quello con la squadra allieve (C.Agrati, G.Ormenese, S.Sala). La Compagnia Arcieri del Sole di Solaro ha vinto due titoli con le squadre: senior maschile (A.Mangerini, A.Beraldo, L. Alberti) e junior femminile (Y.Piao, S.Grosso, A.Grosso). Nella finale per il titolo assoluto Alessio Mangerini è stato superato da Matteo Borsani (Arcieri Del Roccolo) per 6-5. Nelle gare a squadre brillano le due medaglie d’oro conquistate dalla società Bosco delle Querce – Seveso: quella di classe e quella di campione regionale assoluta per merito di Tanya Giaccheri, Chiara Pavone e Giorgia Rota.

Tiro con l’arco: gli arcieri brianzoli trionfano nel compound e arco nudo

Ad Ome nel compound hanno vinto il titolo di categoria Claudia Nardecchia e Christian Pomarico (Allievi), Mirko Lacapra (Ragazzi) ed anche la vittoria della squadra allieve (C.Nardecchia, C.Brioschi, B.Trevisanut), tutti Burarco Vimercate.. Nella finale del terzo posto, la squadra Burarco (Valeria Giacomina Fermini, Claudia Nardecchia, Laura Perego) è stata superata dall’Airone Turate di due punti: 222 a 220). Nell’arco nudo, il master Valerio Montanari (Arc.Compagnia di Monza e Brianza) ha vinto il titolo e nella finale per il terzo posto la squadra monzese (N.Gasbarro, V.Montanari, R.Pancot) è stata superata dagli Arcieri Bresciani. Nelle finali per il titolo assoluto, prestigioso successo di Marina Mostardini (Burarco) su Adriana Corti (Airone Turate) mentre Elisa Poschini (Burarco) per il terzo posto è stata superata da Isabella Salmoiraghi (Arc.Del Roccolo). La squadra master Arc.del Sole Solaro ha vinto il titolo di classe (con G.Alberti. A.Fabbian, M.Volpi) e quello assoluto battendo gli Arcieri di Malpaga B.Colleoni (con G.Alberti – quarto nell’individuale – A.Fabbian, L.Moreschi).