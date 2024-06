Tiro con l’arco: gli arcieri brianzoli si sfidano nel nuovo campo di Carate

Nell’area sportiva in via Caslini a Carate Brianza è stato inaugurato un campo di tiro con l’arco e per l’occasione, la società Airone Turate ha organizzato i Campionati regionali lombardi, arco olimpico. Nella prima gara, per le categorie giovanili, si sono allineati sulle linee di tiro sessanta concorrenti, nella seconda gli arcieri delle classi junior, senior e master hanno superato le cento unità. Entrambe le gare erano incluse nel ranking e quindi assegnavano punti per la qualificazione ai campionati italiani di settembre a Camaiore. Nella gara giovanile, classe individuale allieve, Ylenia Zi Xuan Piao ha vinto l’oro e nella classe ragazze Greta Jin Xuan Pioa l’argento (entrambe sono della Comp.Arcieri del Sole – Solaro). Isabella Maggioni (classe ragazze – Burarco Vimercate) ha vinto il bronzo. Inoltre due squadre della Polisp.Besanese di Besana B.za hanno vinto medaglie: nella classe ragazze quella d’argento con Lisa Mariani, Maristella Spinelli, Ludovica Bellani e quella d’oro nella classe allieve con Anna Durante, Greta Ormenese, Chiara Pedoto.

Tiro con l’arco: gli arcieri brianzoli nella categoria senior

Nella seconda gara, svoltasi con tempo avverso e temperature autunnali, nella individuale junior, secondo posto di Camilla Agrati (Polisp.Besanese); nei master primo posto di Paolo Nozza (Bosco delle Querce-Seveso) e secondo di Massimo Marenghi (Arc.Compagnia di Monza e della Brianza). Importanti i risultati anche delle squadre brianzole. Innanzitutto la medese Tanya Giaccheri dopo aver ottenuto il punteggio più alto nella individuale senior ma, in quanto tesserata al Cs.Aeronautica Militare ,non poteva essere inserita nella classifica, si è rifatta nella prova a squadre e con Giorgia Rota, Chiara Pavone ha vinto il titolo regionale senior per l’Asd Bosco delle Querce Seveso. Titolo regionale anche per la squadra master ArCo Monza e Brianza con M.Marenghi, Simone Canzi, Massimo Valenti. Per la Polisp.Besanese, secondo posto di classe di squadra Junior (Andrea Brotto, Matteo Villa, Pietro Pedoto) e secondo posto anche per il mixed team con Camilla Agrati e Andrea Brotto. Infine terzo posto della squadra senior maschile Comp.Arc.del Sole Solaro con Toso, Alberti e Beraldo.