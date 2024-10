Tiro con l’arco, gli arcieri brianzoli si mettono in bella evidenza a Canegrate, Nuvolera e Gallarate

Prosegue con successo la campagna di raccolta punti da parte di arcieri tesserati a società della Brianza che hanno come finalità quella di poter partecipare a manifestazioni con in palio titoli nazionali. Le gare incluse nel ranking sono state organizzate a Canegrate, Nuvolera e Gallarate.

Tiro con l’arco: Lisa Mariani, Sabrina Sala, Camilla Agrati e Matteo Villa primi a Canegrate

Al “Primo 25 mt outdoor” organizzato dagli Arcieri del Roccolo a Canegrate sono stati gli arcieri più giovani della Polisportiva Besanese a dare battaglia nella divisione olimpico ed a conquistare il podio completo nella categoria Ragazze con Lisa Mariani (con 502 punti ha migliorato il suo record personale), Maristella Spinelli e Ludovica Bellani che hanno guadagnano anche il podio di squadra in questa categoria. Nel settore maschile terzo posto per Alessandro Arosio che con 514 punti ha migliorato il suo record personale. Primo e terzo posto nelle Allieve per Sabrina Sala e Greta Ormenese; primo posto negli Juniores per Camilla Agrati nel settore femminile e in quello maschile per Matteo Villa, e secondo per Andrea Brotto; altro secondo posto nelle senior per merito di Sara Patri. Infine la squadra maschile Junior di Besana Brianza con Villa, Brotto e Pietro Pedoto ha portata a casa il primo posto. Inoltre, in questa gara Daniela Maggioni (Bosco delle Querce Seveso) ha vinto l’argento nell’olimpico categoria Master e Massimo Egidio Volpi (Compagnia Arcieri del Sole Solaro) l’oro nell’arco nudo, categoria Senior.

Tiro con l’arco: arcieri di Seveso, Solaro ed Usmate Velate in spolvero a Nuvolera e Gallarate

A Nuvolera nella gara indoor organizzata dall’Audax Brescia (paglioni a 18 mt dalle piazzole di tiro), gli arcieri della Società Bosco delle Querce di Seveso hanno vinto 5 medaglie a iniziare dall’arco nudo con i Seniores Eric Esposito (oro) ed Elena Nicosia (bronzo); quindi una nel compound con Valeria Ravasi (Seniores – argento) e per finire altre due ma di bronzo nell’olimpico con i Master Daniela Maggioni e Paolo Nozza. Infine, a Gallarate nella gara indoor organizzata dalla Compagnia Arcieri Monica (paglioni a 18 mt) nell’arco nudo l’atleta Senior Daniela Sangiorgio (Arcieri del Borgia UsmateVelate) ha vinto l’oro e il Master Adriano Fabbian (Compagnia Arcieri del Sole Solaro) l’argento.