Tiro con l’arco: Giaccheri, Bosco delle Querce e Besanese protagonisti

Per gli atleti della società Arcieri Bosco delle Querce di Seveso l’anno agonistico 2024 si è concluso a Montichiari nella gara, inclusa nel ranking, organizzata dagli Arcieri Colli Morenici.

Tiro con l’arco: medaglie Bosco delle Querce a Montichiari

Per l’arco olimpico hanno gareggiato i master Paolo Nozza, quinto e Massimo Prandini 17°, Daniela Maggioni sesta; nei senior Tanya Giada Giaccheri, che con una splendida prestazione ha vinto la 20esima medaglia d’oro nella stagione; quindi con Giorgia Rota e Chiara Pavone ha conquistato il primo posto a squadre.

Per l’arco nudo senior Eric Esposito ha vinto la 13esima medaglia d’oro seguito al decimo posto da Paolo Nozza; quinto e sesto posto per Chiara Pavone ed Elena Nicosia. Nell’arco compound senior sono arrivati importanti piazzamenti per Valerio Ravasi, Mark Mikhaylovsky e Giorgia Rota.

Seveso tiro arco Primo posto Giaccheri Pavone Rota – Montichiari

Tiro con l’arco: gli altri brianzoli a Montichiari

Fari puntati anche su altri atleti brianzoli: nell’olimpico Simone Canzi (Comp.Arc. di Monza e Brianza) ha vinto l’oro e concesso il bis con la squadra completata da Massimo Valenti e Maurizio Cecchetto. Argento per il senior Andrea Beraldo (Arc.Del Sole Solaro) nel compound, argento anche nei master per Simona Biella (Polisp.Bellusco).

Tiro con l’arco: i risultati a Cucciago

Società brianzole protagoniste anche a Cucciago. Nell’olimpico la Polisportiva Besanese ha vinto medaglie con Sara Patri (argento, senior); Massimo Frison (argento) e Letizia Muzzupappa (bronzo) nei master; Alessandro Arosio (oro, ragazzi). Quattro medaglie sono state vinte da arcieri della Compagnia di Monza e della Brianza: Denis Brunello (oro, olimpico, senior); nell’arco nudo da Alessia Passoni (bronzo, senior), da Valerio Montanari (argento) e Francesco Sgura (bronzo) nei master. Pioggia di medaglie sugli arcieri della Compagnia del Sole di Solaro: nell’olimpico oro su Linda Peverelli (allieve) e Thomas Colombini (giovanissimi), bronzo di Francesco Toso (senior). Nel compound d’argento su Andrea Beraldo (senior); nell’arco nudo sui senior Luigi Moreschi (oro), Pietro Maiocchi (argento), Emiliano Giuranno (bronzo); sugli junior Federica Gobbato (oro), Cecilia Padovan (argento), Ylenia Piao (bronzo); su Jessica Galliaro (argento, master) e Mattia Fumagalli (oro, ragazzi). Infine nel compound hanno vinto medaglie quattro allievi della Burarco Vimercate: oro per Martina Spinelli e Christian Pomarico; argento per Bianca Armillotta e Mirko Lacapra.