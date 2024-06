Tiro con l’arco: ancora punti verso gli Italiani, a Carate il rilancio della Fossa

Continua la scalata gara dopo gara degli arcieri brianzoli verso la qualificazione ai Campionati italiani targa che si terranno a inizio settembre a Camaiore e, specie in questo periodo, hanno intensificato la loro partecipazione a prove inserite nel ranking.

Tiro con l’arco: ancora punti verso gli Italiani, le gare a Laives

Addirittura Paolo Nozza (Arcieri Bosco delle Querce) ha scelto due gare a Laives (Bolzano) e nella prima, fra i master olimpico, ha vinto la medaglia d’argento, nella seconda quella d’oro. Con questi risultati ha raggiunto il 27° posto nella ranking nazionale. Nella successiva gara a Desenzano del Garda gli arcieri sevesini erano addirittura quattro: a Nozza si sono aggiunti Daniela Maggioni (olimpico master), Amalia Stucchi (compound master) ed Eric Esposito (nudo senior): tutti hanno vinto l’oro.

Seveso Tiro Arco Stucchi Amalia 2024

Tiro con l’arco: ancora punti verso gli Italiani, le gare a Solaro

Massiccia presenza di arcieri brianzoli nella gara organizzata nel centro sportivo Scirea di Solaro dalla Compagnia arcieri del Sole. Quelli della Polisp.Besanese di Besana hanno vinto 4 medaglie individuali (1 oro, 1 argento, 2 bronzo) e una d’oro con la squadra allieve; la società Bosco delle Querce Seveso alle cinque individuali (2 oro, 1 argento, 2 bronzo) ha aggiunto un oro con la squadra ragazze. La Compagnia di Monza e della Brianza ha vinto quattro medaglie individuali (2 oro, 2 bronzo) e un oro con la squadra master maschile; sette medaglie individuali sono state vinte dalla Burarco Vimercate (3 oro, 1 argento, 3 bronzo) e due d’oro dalle squadre compound (allieve e senior). Nel bottino della Compagnia Arcieri del Sole di Solaro sono finite 13 medaglie (9 oro, 4 argento) e altre 4 (2 oro, 2 argento) con le squadre.

Tiro con l’arco: ancora punti verso gli Italiani, sabato 22 giugno il rilancio della Fossa di Carate Brianza

Il campo di tiro allestito dalla società Airone Turate nell’area sportiva di via Caslini a Carate Brianza, questo fine settimana viene inaugurato con i Campionati regionali, arco olimpico. Sabato 22 giugno è in programma il Campionato delle classi giovanili; domenica quello per gli arcieri junior, senior e master. Con i Campionati regionali la società Airone certifica il rilancio della cosiddetta Fossa, che in passato ospitava le partite di calcio della Caratese prima di essere praticamente abbandonata.