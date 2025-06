Tennis: bronzo tricolore per l’Over 75 del Nastro Verde di Giussano

Il Tennis Club Nastro Verde si è classificato al terzo posto nel Campionato Italiano a Squadre Over 75 che si è concluso con il successo della Canottieri Roma che ha ospitato, nella propria sede in Lungotevere Flaminio, la finale alla quale erano presenti quattro squadre che avevano superato le qualificazioni, tutte composte da tennisti di livello. In pratica i migliori interpreti del tennis senior italiano, nonché protagonisti di sfide di altissimo valore tecnico.

A conquistare il titolo nazionale, al termine di incontri combattuti e appassionanti, è stata proprio la squadra di casa, guidata dal capitano Bruno Orecchio (oltre 70 titoli italiani conquistati tra singolare e doppio) sostenuto da Tullio Cornalba, Claudio Russo e da Antonio Claudi quest’ultimo già campione del mondo Over 75 sia nel singolare che nel doppio con Paolo Lazzari.

Al termine delle tre partite regolamentari, la formazione della Canottieri Roma si è classificata al primo posto con sei punti, seguita dal Garden Team Club con quattro punti, dal TC Nastro Verde Giussano con due mentre il TC Prati di Pescara ha chiuso al quarto posto, a quota zero punti.

«Le partite disputate a Roma sono state la dimostrazione del livello tecnico del Campionato italiano Over 75 – commenta l’avvocato Ettore Trezzi ,direttore sportivo del TC Nastro Verde – Abbiamo conquistato il terzo posto ma senza l’infortunio di Michele Bissolati, costretto al ritiro, il titolo di vice campioni italiani era alla nostra portata. I tennisti Piero Toci, Carlo Pirani, Silvano Natalini, Fabio Caramaschi hanno affrontato i loro incontri con intelligenza, grinta e tenacia, confermando la solidità e la coesione della nostra squadra».