Monza: 750 bambini in piazza con i campioni Panatta, Graziani, Lucchetta e Castrogiovanni

Più di 750 bambini provenienti dalle scuole elementari e medie di Monza si sono dati appuntamento mercoledì mattina in piazza Trento e Trieste per la sesta tappa dell’edizione 2025 di Banca Generali “Un campione per amico”. Sotto le finestre del palazzo comunale sono stati allestiti quattro campi di gioco: calcio, volley, tennis e rugby. Dentro ciascun campo, ad attenderli, c’era uno dei quatto grandi campioni per ciascuna disciplina: Adriano Panatta, Ciccio Graziani, Andrea Lucchetta e Martin Castrogiovanni.

Monza Banca Generali “Un campione per amico” 2025 – foto Radaelli

Monza: 750 bambini in piazza con Panatta, Graziani, Lucchetta e Castrogiovanni, diverse le scuole coinvolte

Una festa in una piazza trasformata in un villaggio dello sport a cielo aperto. Le classi delle scuole Anzani, Puecher, Confalonieri, Raiberti, Rubinowicz, Koinè, Sant’Alessandro, Rodari e del collegio Bianconi si sono alternate su ciascun campo di gioco e hanno potuto provare l’emozione di gareggiare con le quattro leggende dello sport italiano.

Sul palco, accolti dall’entusiasmo degli oltre settecento ragazzini, hanno sfilato Panatta, Graziani, Lucchetta e Castrogiovanni, prima di scendere in campo per l’intera mattinata.

Monza Banca Generali “Un campione per amico” 2025 – foto Radaelli

Monza: le parole di Graziani e Lucchetta

«Non siamo qui per insegnare ai ragazzi a giocare – ha spiegato Graziani, campione del Mondo nel 1982 – questa è una giornata di festa e divertimento. Noi siamo qui per aiutarli a capire quanto sia importante fare sport, tanto quanto andare a scuola. È un dovere per noi fare da testimonial ai valori dello sport. Perché lo sport non solo ti fa crescere bene e in salute ma insegna le regole».

Un pensiero condiviso da Andrea Lucchetta, capitano della nazionale “generazione di fenomeni”, campione d’Europa e del mondo: «Tutto passa attraverso la sana animazione che deve dare la possibilità ai bambini e ai ragazzi di condividere il sorriso con l’animatore che gli sta davanti».

Lucchetta da tempo è protagonista su Rai Play con Lucky, il suo alter ego a cartoni animati della serie Super Spike ball. «Unisco il cartone animato che è stato ideato in modo che ciò che vedono nell’episodio lo ritrovino nella cronaca su Rai Sport e nell’animazione di piazza, perché Lucky sono sempre io».

Monza Banca Generali “Un campione per amico” 2025 – foto Radaelli

Monza: le parole di Martin Castrogiovanni

A Castrogiovani sono bastati due placcaggi e qualche lancio per entrare subito in sintonia con la squadra di baby compagni nel mini campo allestito in piazza, insieme agli atleti del Rugby Monza. «È difficile insegnare il rugby ai bambini in un giorno, ma ciò che facciamo qui è avvicinare i ragazzini allo sport, insegnare ai bambini che lo sport è divertimento e non solo vincere, l’importante è che pratichino qualsiasi sport. A questa età i bambini devono fare i bambini e devono solo divertirsi, è il divertimento che forma la base del professionismo. Se li obblighiamo ad essere professionisti troppo presto non avremo mai esseri umani».

Monza: le parole di Adriano Panatta

Allenamento speciale anche per chi è riuscito a fare qualche scambio con il vincitore del Roland Garros e della Coppa Davis del 1976, Adriano Panatta. «È stata una bellissima emozione incontrare il sorriso e la voglia di giocare e divertirsi insieme ai tanti bambini a Monza accompagnati dai loro insegnanti – ha commentato Panatta – Quello che più conta per noi è regalare momenti spensierati ai più giovani, con la collaborazione delle scuole e delle famiglie».

Da ventiquattro anni, quattordici con Banca Generali, il progetto Un campione per amico avvicina lo sport ai ragazzi. Oltre 10.000 i bambini coinvolti ogni anno con dieci eventi di piazza ogni anno.