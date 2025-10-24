Skiroll: Coppa Italia NextPro verso il finale, risultati del Team Brianza Lissone

Penultimo atto della Coppa Italia NextPro di Skiroll a Trento sede di una Sprint sui 200m in pattinato e. nella seconda giornata di gare, con l’impegnativa salita del Monte Bondone.

Skiroll: Coppa Italia NextPro verso il finale, Arianna Forzatti e Carlo Mariani

Anche in questa trasferta due giovani atleti della Polisportiva Team Brianza di Lissone, sezione sport invernali, Arianna Forzatti e Carlo Mariani accompagnati dal tecnico Furio Agradi, hanno gareggiato con la rappresentativa Regionale del Comitato Alpi Centrali.

Nella Sprint (Cat.Children) Arianna Forzatti ha acciuffato il decimo posto mentre la sorella Sofia ha chiuso al 18° posto.

Skiroll: Coppa Italia NextPro verso il finale, Camilla Crippa sempre sugli scudi

Nell’assoluta femminile settimo posto per Camilla Crippa con Valeria Pagani e Angelica Mariani 12° e 13°. Nell’assoluta maschile Carlo Mariani non è entrato nelle batterie per soli 2/100 di secondo e ha chiuso 17° ottenendo però punti importanti sia per la classifica Assoluta che quella di cat.U 18.

Questi i piazzamenti degli altri atleti lissonesi: 20° Alessandro Biella, 23° Gabriele Biella, 25° Marco Forzatti, 27° Gianluca Corsini, 31° Andrea Arosio, 32° Giorgio Bianchini, 33° Maurizio Mariani che poi hanno ottenuto importanti piazzamenti anche nella scalata al Monte Bondone, in tecnica classica, dove Camilla Crippa sulla distanza dei 4,5 km si è classificata sesta a 1’01” dalla vincitrice Alice Leoni (GS Fiamme Oro); 21° posto di Valeria Pagani e 33° di Angelica Mariani. Sullo stesso percorso anche le U16: bene Arianna Forzatti per un più che positivo decimo posto.

Skiroll: Coppa Italia NextPro verso il finale, Assoluta maschile

Nell’assoluta maschile (vittoria di Thomas Mastri – GS Fiamme Oro) ancora un’eccellente prova sugli 8,5 km di Carlo Mariani che ha chiuso al 27mo posto (ottavo tra gli U 18) raccogliendo punti per rimanere in testa alla Coppa Italia U18.

«Queste gare a Trento ci hanno permesso di rivedere Camilla Crippa ad ottimi livelli e Carlo Mariani riconfermarsi anche in salita. Il ragazzo, pur essendo al primo anno tra gli assoluti, è già competitivo – spiega Carlo Salvioni, team manager della società lissonese – Sono contento anche di aver rivisto Arianna Forzatti affrontare i percorsi con grinta e la giusta determinazione. Grazie ai risultati ottenuti a Trento siamo saliti al 4° posto nella classifica della Coppa Italia per Club. Il prossimo weekend saremo a Valdobbiadene».