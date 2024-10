Skiroll: Arianna Forzatti, Lucia Broggini e Carlo Mariani protagonisti in Coppa Italia NextPro

Anche a Bobbio, nelle gare di Coppa Italia NextPro di skiroll, gli atleti brianzoli hanno raccolto punti per rafforzare le rispettive posizione nella classifica generale. Nella sprint in pattinato sui 200 metri valida come 13ma tappa, eccellente prestazione degli atleti della Polisportiva Team Brianza di Lissone e in particolare nella categoria U16 delle gemelle Forzatti di Monza, con Arianna che ha ottenuto il quinto posto e Sofia il settimo e di Carlo Mariani che con l’ottavo posto ha evidenziato miglioramenti in questo format. Nell’assoluta femminile Valeria Pagani e Angelica Mariani si sono classificate al 12° e al 15° posto; in quella maschile questi i piazzamenti degli atleti TTB Lissone: 20° Marco Forzatti, 21° Alessandro Biella, 22° Gabriele Biella, 26° Alessandro Bianchini, 28° Romeo Cesana, 30° Giorgio Bianchini.

Lissone Skiroll Carlo Mariani primo da sinistra a Bobbio Lissone Skiroll da sinistra Lissoni Broggini A.Forzatti 2024

Skiroll: i risultati dei brianzoli

Per la 14esima tappa il programma prevedeva una gara in salita in tecnica classica, con la scalata a Ceci le Vallette.

Sul percorso di 6 km con partenza mass start è arrivata ancora una bella conferma di Carlo Mariani che ha ottenuto il 2° posto a 48″ dal trentino Federico Sartori (Sc Ledrense) dopo aver staccato di 1’07 l’altro trentino Filippo Briscoli.

Tra le femmine sul primo gradino del podio è salita Lucia Broggini: figlia d’arte, tesserata al Gs I Camosci Seregno, dopo i risultati conquistati nelle gare di triathlon si è presentata in gran forma. Positiva anche la prova di Arianna Forzatti capace ad agguantare un terzo, inaspettato posto mentre la sorella Sofia ha chiuso in settima posizione.

Nell’assoluta femminile (km 6 ma a cronometro), decimo posto per Valeria Pagani e 17° per Angelica Mariani.

Nell’assoluta maschile (9 km a cronometro), 18° posto di A. Bianchini, 28° A. Biella, 32° Gianluca Corsini, 33° M. Forzatti, 36° Andrea Arosio, 37° G. Biella.

Nella cat. Master 4/5, sei i km in programma, 11° posto per R. Cesana e 13° per G. Bianchini.

Skiroll: Camilla Crippa convocata a Bologna dal dt della nazionale

Domenica 6 ottobre, Camilla Crippa è stata convocata a Bologna da Emanuele Sbabo, Dt della nazionale italiana di skiroll, per valutare i miglioramenti avuti nel corso della stagione estiva.