Serie D: Folgore Caratese, panchina a Filippo Carobbio

La notizia circolava già da alcune settimane e da giovedì è diventata ufficiale: la Folgore Caratese punta su Filippo Carobbio, che pertanto guiderà la squadra bianco-celeste nel prossimo campionato di Serie D. Questa la scelta del presidente Michele Criscitiello, che si affida al tecnico ex RG Ticino che ha allenato la squadra piemontese sino alla semifinale contro il Chisola persa per 2-1. Questo il comunicato del club.

Serie D: Folgore Caratese, il comunicato della società

“U.S Folgore Caratese comunica che il responsabile tecnico della Prima Squadra per la stagione 2024/25 sarà Filippo Carobbio. L’allenatore, nato ad Alzano Lombardo il 15 ottobre 1979, vanta una carriera da calciatore professionista con diverse presenze in Serie A. Ha vestito in particolare le maglie di Reggina, Albinoleffe, Avellino, Varese, Genoa, Grosseto, Siena e Spezia sempre tra i professionisti, prima di chiudere la carriera in Serie D con il Ciliverghe, club del quale successivamente è diventato allenatore, guidando per tre anni i bresciani. A seguire, tre stagioni sulla panchina del Brusaporto con il quale ha centrato la qualificazione ai playoff nel 2021/22 e infine l’esperienza nell’ultima annata alla guida dell’RG Ticino, anche in questo caso completata con la conquista dei playoff”.