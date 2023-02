Serie D ed eccellenza: risultati altalenanti per le brianzole

Le due squadre brianzole impegnate nella serie D, girone B, hanno chiuso la quinta giornata di ritorno senza vittorie.

Serie D ed eccellenza: una batosta per la Folgore

La Folgore Caratese nel derby di vicinato a Casatenovo ha ricevuto la paletta di stop dalla Casatese. I lambraioli dopo tre turni positivi sono stati trafitti per 2-0. Una sconfitta maturata nella ripresa, dopo un primo tempo disputato prevalentemente a centrocampo e molto combattuto, con i biancorossi locali a sprecare un’occasione importante, mentre gli ospiti si sono limitati a controllare e imbrigliare l’avversario tentando qualche sortita in contropiede. Nella ripresa un errore del portiere Aiello permetteva alla Casatese di portarsi in vantaggio con Quaggio al 18’. I lecchesi sulle ali dell’entusiasmo forzavano il ritmo e raddoppiavano alla mezzora con Stefanoni abile a sfruttare un’indecisione difensiva di Ambrosini. “ Senza nulla togliere al valore della Casatese che ha dimostrato di essere un’ottima compagine– ha commentato il ds. Mauro Borghetti- se non ci fossero state le due leggerezze dei nostri difensori che hanno spianato loro la strada, la partita sarebbe stata da divisione dei punti. Nel finale la Folgore Caratese ha avuto l’occasione per segnare il goal della bandiera con Barazzetta, ma la palla si stampava all’incrocio dei pali”. Il tecnico Giuliano Melosi ha detto: “ non siamo stati brillanti come in altre occasioni, però, la Casatese ha avuto la strada spianata da due nostre incredibili leggerezze difensive, perché fino a quel momento la partita era incanalata sullo 0-0, pur riconoscendo il loro valore perché sono un’ottima squadra”. Sul neutro di Giussano, il Seregno, invece, ha chiuso con un risultato in bianco la sfida col Ponte San Pietro.

Serie D ed eccellenza: l’Ardor vince in contropiede

Nei due gironi del campionato di eccellenza in cui militano le formazioni brianzole, l’unica vittoria l’ha firmata l’Ardor Lazzate, che nel girone A, nell’anticipo di sabato ha messo la museruola al Pavia, vice capo classifica. Per i pavesi, nel girone di ritorno, è la seconda sconfitta consecutiva che rimediano in terra di Brianza dopo quella patita a Giussano contro il Vis Nova. Il successo dei giallo blu di Lazzate è maturato in zona Cesarini con la rete in semirovesciata di Bangu al 42’. I locali erano partiti molto forte tanto che nei primi 10’ erano già in vantaggio per 2-0 con Zucchetti 4’ e Artaria 10’. Un vantaggio più che meritato anche se le due contendenti si sono equivalse. Nella ripresa il Pavia riusciva a ristabilire le distanze con un uno-due in pochi minuti al 2’ con Abbà Ronchi e al 4’ con Redaelli. Gli ospiti raggiunto il pareggio hanno cercato il goal partita lasciando parecchi spazi e su una contropiede venivano trafitti a 3’ dal termine con una semirovesciata di Bongiu. “E’ stata una partita molto sofferta ma in pieno controllo– ha spiegato mister Ivan Stincone- dopo il 2-2 siamo tornati a giocare come sappiamo con carattere e determinazione e abbiamo centrato la vittoria”. Il ds. Roberto Sala: “ è stata un po’ la fotocopia del match disputato contro la Vogherese che ci aveva trafitto in pieno recupero dopo essere stati in vantaggio per 3-1, il Lazzate ha giocato una partita straordinaria”.

Serie D ed eccellenza: la Vis Nova e Muggiò si fermano sullo 0-0

Nella difficile è insidiosa trasferta di Solbiate contro una delle squadre più forti del girone, il Vis Nova, ha disputato un’ottima prova meritando il pareggio 0-0, riuscendo a tenere testa ai varesotti. Nel pt. I neroazzurri di casa si sono fatti pericolosi in due occasione e il Vis Nova s’è visto togliere dalla linea di porta una conclusione di Cavalli. Nella ripresa diversi i capovolgimenti di fronte e nelle battute finale una conclusione di Mancosu veniva sventato in due tempi dall’estremo Cocchiarello. “Rispetto al girone di andata stiamo dimostrando sul campo di essere un’altra squadra– ha affermato l’allenatore Agostino Mastrolonardo– e il punto ottenuto a Solbiate è di quelli importanti. Noi non abbiamo mai mollati e siamo riusciti a tenere testa ad una formazione che ha nelle sue fila giocatori di gran livello”. Il ds Marino Fumagalli ha aggiunto: “ un buon punto che ci permette di continuare a mettere fieno in cascina per arrivare al più presto a trovare un po’ di tranquillità”. Risultato in bianco anche per il Muggiò al cospetto dell’Oltrepò che occupa i quartieri alti della classifica. “ E’ stata una bellissima partita, molto ordinata, tattica e molto intensa– ha detto il tecnico Francesco Natobuono– e anche equilibrata. Aver fermato una compagine dei quartiere alti che aveva alle spalle cinque vittorie consecutive per noi è stato importante” Il Leon, nel girone B, è stato sconfitta per 3-1 nella trasferta di Canzo contro l’Altabrianza Tavernerio. Gli arancio neri erano in serie positiva da sei turni. Laconico il commento di mister Paolo Quartuccio: “ sono stati più forti di noi e la sconfitta è meritata. Non ci sono attenuanti. Nella mia squadra non ha funzionato nulla. Le marcature strette che ci hanno imposto non ci hanno permesso di esprimerci al meglio, loro hanno messo più grinta e cattiveria di noi”.