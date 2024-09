Serie C: seconda vittoria per il Renate, Di Nolfo manda il Feralpisalò ko

Sorride il Renate per i tre punti ottenuti in una gara tiratissima che ha visto i nerazzurri di mister Luciano Foschi vincere la seconda partita di seguito dopo un primo tempo che sembrava molto bloccato in attacco. Per farlo c’è voluta una prodezza di Francesco Di Nolfo, in campo da dieci minuti. Al 20’ del secondo tempo infatti Di Nolfo, con una spettacolare azione superava diversi giocatori ospiti e dal limite faceva partire una bordata che si insaccava nell’angolo alto della porta presidiata da Filippo Rinaldi. Lo stesso Di Nolfo al 42’ del secondo tempo ha colpito il palo dopo un’azione personale.

Serie C: seconda vittoria per il Renate, fallito l’assalto dell’ex Maistrello

Al 74esimo c’è stata la grandissima chance per gli ospiti di pareggiare l’incontro, ma non ci sono riusciti per via di un salvataggio sulla linea di Auriletto che ha respinto in maniera eroica la conclusione a botta sicura dell’ex Tommy Maistrello.

Serie C: il tabellino di Renate-Feralpisalò

Renate – Feralpisalò 1 – 0

Marcatore: Di Nolfo al 20’ s.t.

RENATE (4-3-1-2): Nobile 7; Anghileri 6,5, Spedalieri 6,5, Auriletto 6,5, Riviera 6; Del Carro 6, Vassallo 6,5 (dal 34’ s.t. Pellizzari s.v.), Mazzaroppi 6 (dal 1’ s.t. Siega 6); Ghezzi 6 (dal 10’ s.t. Di Nolfo 7,5); Egharevba 6 (dal 16’ s.t. Plescia 6), Bocalon 6 (dal 10’ s.t. De Leo 6). (Ombra, Bartoccioni, Eleuteri, Gardoni, Bonetti, Ziu, Ciarmoli, Regonesi). All. Foschi 7

FERALPISALÒ (3-5-2): Rinaldi 6; Luciani 6, Pasini 6, Cabianca 6; Pietrelli 5,5 (dal 16’ s.t. Vesentini 5,5), Hergheligiu 5,5, Zennaro 5,5 (dal 30’ s.t. Cavuoti s.v.), Balestrero 6, Giudici 6; Di Molfetta 6 (dal 25’ s.t. Maistrello 6,5), Pellegrini 5,5 (dal 16’ s.t. Dubickas 6). (Lovato, Liverani, Motti, Kashari, Verzelletti). All. Diana 6

Arbitro: Manzo di Torre Annunziata 6

Note. paganti 282, incasso non comunicato. Ammoniti Auriletto, Zennaro, Herheligiu, Del Carro. Angoli 1.7