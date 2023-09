Serie C: Renate ko a Legnago, decide una prodezza di Van Ransbeeck

Prima sconfitta del Renate in questa stagione. A Legnago, allo stadio “Mario Sandrini” decide al 39’ del primo tempo un micidiale diagonale di sinistro di Van Ransbeeck, bravo a scaraventare in porta un servizio in profondità di Casarotti. Una prodezza che risulterà determinante ai fini del risultato finale. Il Renate, infatti, ammortizza subito il colpo e cerca di conquistare campo nell’area veneta con i locali che riescono a difendere il vantaggio.

Serie C: Renate ko a Legnago, pressione delle pantere nel secondo tempo ma nulla di fatto

Nel secondo tempo il Renate si affida al solito Sorrentino per conquistare il pareggio ma i veneti replicano con uno spunto di Svidercoschi. Nell’ultima parte dell’incontro, i nerazzurri aumentano il ritmo del gioco ma i veneti ribattono colpo su colpo. Di sofferenza il loro finale, quando il Renate preme con decisione e al novantesimo Fortin è bravo a respinge una conclusione dal limite dell’ex Gasperi. Poi, nei cinque minuti di recupero, non succede nient’altro.

Serie C: Renate ko a Legnago, la classifica

I tre punti guadagnati in questo match consentono al Legnago Salus di portarsi a quota sette nella classifica del girone A della Serie C, mentre il Renate rimane fermo a quota otto.

Il bilancio degli incontri. Le due formazioni si sono affrontate solamente in due occasioni. Lo score, prima della partita disputata nel tardo pomeriggio di domenica, vedeva in vantaggio il Renate con una vittoria e un pareggio. La prima volta che le due formazioni si erano affrontate è stato nel campionato 2021-22.

Serie C: Renate ko a Legnago, il tabellino

Legnago Salus – Renate 1-0

Marcatore: 39’pt Van Ransbeeck.

Legnago Salus (3-4-2-1): Fortin; Noce, Martic, Zanandrea (28’st Pelagatti); Muteba, Casarotti, Viero (10’st Franzolini), Ruggeri; Giani (36’st Rocco), Van Ransbeeck (36’st Diaby); Svidercoschi (28’st Buric). A disposizione Businarolo, Tosi, Mazzali, Motoc, Travaglini, Sambou, Sternieri, Tabué. All.: Donati.

Renate (3-5-2): Fallani; Auriletto, Mondonico (25’st Bosisio), Possenti; Rolando, Baldassin (37’st Gasperi), Esposito, Tremolada, Bracaglia (32’pt Munaretti); Sorrentino (25’st Procaccio), Maletic (1’st Bianchimano). A disposizione Ombra, Alcibiade, Iacopo, Nicolini, Amadio, Sartore, Garetto. All.: Pavanel.

Arbitro: Iacobellis di Pisa

Note: espulso Donati (L). Ammoniti Maletic (R), Donati (L) e Giani (L). Angoli 5-9.