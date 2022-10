Serie C: Renate batte Vicenza e vola in testa

Il Renate allunga a sette la serie di risultati positivi in Serie C e lo fa con una vittoria di sofferenza ottenuta all’ultimo respiro al comunale Città di Meda con un gran gol da fuori area di Sgarbi dopo che il Vicenza ha perso palla affrettando il rinvio a pochi secondi dalla fine.

Serie C: la partita

Se nel primo tempo, i padroni di casa hanno dominato il gioco e subito gol solo a causa di un clamoroso errore dei difensori che hanno regalato l’assist a Ferrari per pareggiare la rete iniziale di Possenti, il secondo tempo è stato gestito dagli ospiti che non hanno finalizzato le parecchie occasioni che hanno costretto agli straordinari il portiere Drago. Con questa vittoria il Renate si porta in vetta alla classifica affiancando la sorprendente “matricola” Sangiuliano City. Un primato che potrebbe essere insidiato solo dal Pordenone che scende in campo lunedì sera.

Serie C: mister Dossena

L’allenatore Andrea Dossena ha commentato così la partita: “Vittoria nata dal lavoro quotidiano dei ragazzi che rispondono presente alle mie richieste. Siamo solo all’inizio: la classifica ci dice che non ci sono squadre top e squadre materasso, giochiamo in un campionato fantastico. Analizzando la partita, loro sono molto forti ma nel secondo tempo non eravamo noi, regalavamo loro il pallone e lasciavamo troppi spazi“.

Renate-Vicenza 2-1

Marcatori: Possenti (R) al 27’, Ferrari (V) al 35’ p.t.; Sgarbi (R) al 50’ s.t.

Renate (4-3-3): Drago 7; Anghileri 6, Silva 6, Angeli 6, Possenti 7; Baldassin 5,5, Esposito 6, Marano 6 (dal 40’ p.t. Larotonda 5,5); Malotti 5,5 (dal 1’ s.t. Sgarbi 7,5), Maistrello 5,5, Morachioli 6,5 (dal 8’ s.t. Sorrentino 5,5). (Furlanetto, Menna, Gavazzi, Ghezzi, Ermacora, Squizzato, Rossetti, Simonetti). All. Dossena 6,5

Vicenza (4-3-3): Confente 6; Ierardi 6, Pasini 5,5, Padella 5,5, Sandon 5,5; Zonta 6 (dal 28’ s.t. Cavion 6), Ronaldo 6 (dal 45’ s.t. Cataldi s.v.), Greco 5,5 (dal 1’ s.t. Scarsella 5,5); Rolfini 6 (dal 1’ s.t. Stoppa 6,5), Ferrari 6,5, Dalmonte 6,5 (dal 39’ s.t. Giacomelli s.v.). (Desplanches, Valietti, Corradi, Bellich, Begic, Jimenez, Cappelletti, Alessio, Oviszach, Busatto). All. Baldini 5,5

Arbitro: Madonia di Palermo 6,5

Note: paganti 600, incasso non comunicato. Ammoniti Angeli, Rolfini, Greco, Sandon, Stoppa, Possenti, Maistrello, Sorrentino, Ierardi, Sgarbi. Angoli 4-4