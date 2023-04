Serie A, Udinese-Monza 2-2: pareggio rocambolesco al Friuli, a segno Colpani e Rovella

⏳​ Finisce il match al Friuli di Udine: gol ed emozioni tra Udinese e Monza. Primo tempo di marca friulana con il gol realizzato da Lovric. Nella ripresa grande reazione dei ragazzi di mister Palladino che rimontano con le reti di Colpani e Rovella. I padroni di casa riacciuffano il match allo scadere con un rigore realizzato da Beto che sigla il definitivo 2-2. Con il pareggio odierno i brianzoli salgono a quota 35 punti in classifica e, nel prossimo turno in programma sabato 15 aprile, faranno visita all’Inter.

🟨 99′ Ammonito Petagna per un fallo commesso su Rodrigo Becato.

⚪⚫️ 92′ Dal dischetto si presenta Beto che trasforma dagli undici metri spiazzando Di Gregorio. Pareggia allo scadere la formazione di Sottil. Udinese 2 – Monza 2.

⚽️⚽️ GOL DELL’UDINESE ⚽️⚽️

⚠️91′ Attenzione: assegnato un rigore all’Udinese per un presunto fallo commesso da Petagna su Nestorovski.

⚠️Assegnati 6 minuti di recupero.

⚪⚫️ 87′ Imbucata del neo entrato Pafundi a pescare Nestorovoski, la girata col destro dell’ex Palermo è spizzata da Caldirola che favorisce l’intervento di Di Gregorio.

⚠️ 86′ Izzo stringe i denti e rimane in campo. Riprende il match al Friuli.

⚠️ 85′ Gioco fermo: cure mediche in corso per Izzo, bloccato dai crampi.

🔄🔄 83′ Doppio cambio nell’Udinese: al posto di Perez e Success entrano Thauvin e Nestorovski.

⚪🔴 82′ Potenziale occasione per Petagna da fuori area, la retroguardia bianconera ammortizza la conclusione del Bulldozer ex Spal e Atalanta.

🔄 80′ Cambio nell’Udinese: al posto di Lovric entra Arslan.

🔄🔄 80′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Valoti e Rovella entrano Machin e Barberis.

⚪🔴 75′ Ghiotta occasione per i biancorossi per chiudere il match: Petagna a destra per Ciurria che crossa al centro per Rovella, il quale di testa, da pochi passi, manca l’appuntamento con il gol del 3-1.

🔄🔄 68′ Doppio cambio nell’Udinese: al posto di Ehizibue e Samardzic entrano Ebosele e Pafundi.

⚪🔴 66′ Monza vicino al tris: Colpani di giustezza libera Izzo che serve Petagna, tiro-cross del centravanti triestino che termina di poco a lato.

⚪⚫️ 63′ Torna a farsi vedere l’Udinese con un tiro dalla distanza del “solito” Lovric che non inquadra la porta.

🔄🔄 60′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Antov e Sensi entrano Caldirola e Petagna.

⚪🔴 56′ Mette la freccia il Monza! Azione in contropiede di marca biancorossa: Sensi imbecca l’accorrente Rovella che trasforma col piattone destro con la sfera indirizzata all’incrocio dei pali. Reazione veemente della formazione di Palladino che rimonta lo svantaggio in soli otto minuti. Prima rete in Serie A per il centrocampista ex Genoa e Juventus. Udinese 1 – Monza 2.

⚽️⚽️ GOL DEL MONZAAAAAAAAAA ⚽️⚽️

🟨 54′ Ammonito Antov per un fallo commesso su Beto.

⚪🔴 52′ Punizione di Sensi dall’out di destra: Valoti colpisce di testa ma Silvestri è attento e blocca.

⚪🔴 48′ Carlos Augusto semina panico nella sua fascia di competenza e mette al centro per Colpani, ben posizionato in area, che calcia con un potente sinistro che non dà scampo a Silvestri. Terza rete in campionato per Colpani che ha già segnato contro i friulani nella gara di andata. Udinese 1 – Monza 1.

⚽️⚽️ GOL DEL MONZAAAAAAAAAA ⚽️⚽️

⚪⚫️ 47′ Punizione di Samardzic dall’out di sinistra, Bijol non riesce a spizzarla verso la porta e l’azione sfuma.

📣 INIZIA LA RIPRESA ALLO STADIO FRIULI!

⏳ Finisce il primo tempo allo stadio Friuli di Udine con i padroni di casa che conducono di misura, grazie alla rete siglata da Lovric al 18′ che, tutto solo in area, ha battuto in uscita l’estremo difensore biancorosso. Friulani meritatamente in vantaggio con Lovric che ha sfiorato il gol del 2-0 in un paio di circostanze. Biancorossi col miglior possesso palla ma timidi in fase offensiva.

⚠️Assegnato 1 minuto di recupero.

⚪⚫️ 41′ Sventola da fuori area di Lovric con la sfera che sorvola la traversa.

⚪🔴 39′ Punizione per i biancorossi da posizione invitante. Dai trenta metri si incarica della battuta Sensi, respinge la barriera friulana che fa muro.

⚪🔴 35′ Su azione da corner si fa vedere Rovella con una bordata da fuori area, blocca comodamente Silvestri.

⚪🔴 35′ Lancio di Pablo Marí col contagocce a trovare Colpani che sfodera un potente sinistro deviato da Silvestri, con i piedi, in corner. Primo tiro in porta dei brianzoli.

⚪🔴 31′ Si fa vedere il Monza alla mezzora con una conclusione di Pablo Marí, da distanza siderale, che non inquadra lo specchio della porta.

⚪⚫️ 27′ Si ripete il copione sull’asse Samardzic-Lovric: il tedesco serve l’austriaco che sterza col destro e calcia col sinistro, Di Gregorio è attento e gli nega, ancora una volta, la gioia della doppietta.

🟨 26′ Ammonito Izzo per un fallo commesso su Success.

⚪⚫️ 23′ Inventa Samardzic e serve Lovric che colpisce di mancino con una rasoiata velenosa che impegna Di Gregorio che allunga le chele e devia in calcio d’angolo. Friulani vicini al raddoppio con Lovric che sfiora la sua doppietta personale.

⚪⚫️ 18′ Schioda il punteggio l’Udinese di Sottil: lancio centrale di Walace ad imbeccare Lovric che controlla la palla, entra in area e fulmina in uscita l’incolpevole Di Gregorio per la rete del vantaggio bianconero. Udinese 1 – Monza 0.

⚽️⚽️ GOL DELL’UDINESE ⚽️⚽️

⚪🔴 10′ Proteste vibranti dei biancorossi per un presunto contatto tra Valoti e Rodrigo Becao con il centrocampista vicentino che cade, strattonato, in area di rigore. Lascia correre l’arbitro Massimi di Termoli, non interviene il VAR.

⚪⚫️ 3′ La prima occasione degna di nota è una conclusione dalla distanza di Beto con Di Gregorio che controlla a dovere la sfera.

📣 INIZIA IL MATCH ALLO STADIO FRIULI!

🔘​ Dirige l’incontro il sig. Luca Massimi della sezione di Termoli. Gli assistenti sono Alessandro Cipressa di Lecce e Marco Trinchieri di Milano. Quarto ufficiale: Daniele Minelli di Varese. VAR: Daniele Chiffi di Padova; AVAR: Matteo Gariglio di Pinerolo (To).

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

I biancorossi di mister Palladino, dopo lo stop interno contro la Lazio, fanno visita ai friulani guidati da Sottil. La sorpresa di formazione, tra i brianzoli, è la titolarità di Valoti, schierato falso nueve come terminale d’attacco.

Le formazioni ufficiali

⚪⚫️ UDINESE (3-5-2) – Silvestri; Rodrigo Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Beto, Success. All. Andrea Sottil.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1) – Di Gregorio; Antov, Pablo Marí, Izzo; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Colpani, Sensi; Valoti. All. Raffaele Palladino.