Serie A: Salernitana-Monza LIVE, primo tempo 0-0

5′ Sempre Monza! Calcio d’angolo girato sul primo palo dove Gagliardini opera un’intelligente sponda per l’accorrente Izzo, deviazione ravvicinata, Ochoa miracoloso sulla linea di porta. Poi mischia e rilancio della difesa. Tre occasioni clamorose per andare in vantaggio nei primi cinque minuti per i brianzoli!

2′ Ancora Monza, assalto dalla sinistra di Mota Carvalho, il portoghese guarda in mezzo e la mette sulla testa del gigante bosniaco che sovrasta Pellegrino ma mette fuori di poco

1′ Subito Monza: Birindelli si lancia in velocità sulla destra guadagnando campo in un lampo e mette al centro dove irrompe Djuric per una deviazione volante di destro che colpisce in pieno il palo

Le formazioni ufficiali

SALERNITANA (3-4-2-1) Ochoa; Pasalidis, Manolas, Pellegrino; Zanoli, Basic, Coulibaly, Bradaric, Kastanos, Candreva; Weissman. All.: Liverani



MONZA (4-2-3-1) Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni; Pessina, Gagliardini; Colpani, V. Carboni, Mota Carvalho; Djuric. All.: Palladino