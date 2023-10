Serie A, Roma-Monza live 0-0: espulso D’Ambrosio, prodigioso l’Uomo DiGre

🟡🔴 71′ Ci riprova Aouar da fuori area, si immola A. Carboni che devia in corner.

🟨 70′ Ammonito Cristante per un fallo commesso su Pessina.

⚪🔴 66′ Buona ripartenza del Monza: Vignato innesca Birindelli che calcia in porta col sinistro con una bordata da fuori area, Rui Patricio si rifugia in corner smanacciando in bello stile.

🟡🔴 65′ Si rende pericoloso il neo entrato Azmoun che stoppa e tira, A. Carboni gli chiude bene lo specchio.

🔄 64′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Colpani e Colombo entrano Vignato e Mota Carvalho.

🔄 63′ Doppio cambio nella Roma: al posto di Bove e Belotti entrano El Shaarawy e Azmoun.

🟡🔴 55′ Punizione di Paredes a cercare Belotti, Pessina interviene anche in quest’occasione deviando la sfera in corner di testa.

⚪🔴 51′ Azione in contropiede di marca biancorossa: pertugio di Colpani per il taglio di Colombo che tira con un sinistro radente sul quale Rui Patricio non si fa sorprendere. Gioco fermo, però, per offside.

⚪🔴 50′ Il Monza, seppur in inferiorità numerica, non rinuncia ad attaccare: sinistro a giro di Colpani che sfiora l’incrocio dei pali con un sinistro a giro velenoso.

🟡🔴 48′ Roma in verticale con il dialogo palla a terra sull’asse Belotti-Lukaku con il belga che sterza in area di rigore per calciare col sinistro ma sul più bello interviene capitan Pessina che, con grande maestria, gli ruba la sfera e sventa il pericolo.

📣 INIZIA IL SECONDO TEMPO ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA!

🔄 46′ Cambio nel Monza: al posto di Pedro Pereira entra Birindelli.

🧐 Gara sostanzialmente equilibrata sino al 41′, minuto dell’espulsione di D’Ambrosio. Giallorossi pericolosi in due circostanze: prima con con Aouar e poi con Belotti ma sulla loro strada hanno trovato un formidabile Di Gregorio che ha evitato lo svantaggio e mantenuta la porta inviolata. 393 minuti di imbattibilità, al momento, per l’estremo difensore biancorosso.

⏳ Finisce il primo tempo allo stadio “Olimpico” di Roma. Roma Monza vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0.

🟨 46′ pt Ammonito Machin mentre usciva dal terrendo di gioco.

🔄 46′ pt Cambio nel Monza: al posto di Machin entra A. Carboni.

🟡🔴 45′ Seconda grande occasione per i giallorossi: uno straripante Spinazzola mette al centro per l’incornata di Belotti sul quale Di Gregorio si supera ancora una volta, questa volta con i piedi sulla linea di porta.

⚠️ Assegnati 3 minuti di recupero.

🔴 41′ Espulso D’Ambrosio, doppia ammonizione per un fallo commesso su Belotti. Monza in dieci uomini.

⚪🔴 41′ Colpani allarga a sinistra per Kyriakopoulos che tenta il tiro col destro ma viene murato dalla difesa romanista.

🟡🔴 39′ Cross di Spinazzola dalla sinistra a cercare Bove, interviene Di Gregorio che controlla in due tempi facendo ripartire l’azione.

🟡🔴 37′ Grande chance per la Roma per schiodare il punteggio: cross dalla destra di Belotti per il colpo di testa, in mezzo all’area di rigore, di Aouar che viene ipnotizzato da Di Gregorio che smanaccia prodigiosamente evitando l’1-0.

🟡🔴 34′ Ci prova Lukaku che da fuori area prende la mira e calcia, Caldirola chiude bene. Spinazzola alimenta l’azione a sinistra che dribbla Pedro Pereira e crossa al centro, respinge la retroguardia brianzola.

🟡🔴 28′ Azione Roma sull’out di sinistra e conclusione di Belotti, col suo destro potente, che non inquadra lo specchio della porta.

🟡🔴 24′ Punizione pericolosa a favore della Roma a pochi metri dall’area di rigore: si incarica della battuta Paredes che col destro prende in pieno la barriera.

🟨 23′ Ammonito D’Ambrosio per un fallo commesso su Belotti che aveva duettato bene con Lukaku.

⚪🔴 20′ Corner per i biancorossi dal lato destro: calcia Machin, spazza N’Dicka che evita guai peggiori.

⚪🔴 18′ Potenziale occasione per gli ospiti: traversone dalla sinistra di Kyriakopoulos ma interviene Cristante che devia in corner anticipando Colombo.

🧐 15′ Gara a specchio con le due squadre che, con pazienza, manovrano diligentemente palla a terra. Ritmo basso all’Olimpico di Roma con le due formazioni che si studiano.

⚪🔴 12′ Filtrante di Colpani a cercare la spizzata di Kyriakopoulos in area di rigore: palla troppo lunga, blocca Rui Patricio senza problemi.

🟡🔴 6′ Corner per i giallorossi: Paredes batte corto per Cristante che prova a mettere al centro, respinge a dovere la difesa biancorossa.

⚪🔴 3′ Il primo sussulto del match giunge dopo appena tre minuti con una punizione calciata da Colpani, dai trenta metri, che sorvola la traversa.

📣 INIZIA IL MATCH ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA!

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

🧐 Scelte di formazione Roma: Mourinho conferma per dieci undicesimi lo stesso canovaccio tattico reduce dalla roboante vittoria contro il Cagliari; nello scacchiere giallorosso Cristante è schierato al centro della difesa con Llorente che si accomoda in panchina; senza l’infortunato Dybala il tandem d’attacco è Lukaku-Belotti.

🧐 Scelte di formazione Monza: tra i brianzoli, orfani del Papu Gomez (squalificato per doping, ndr), sono due le sorprese, ovvero Pedro Pereira al posto di Ciurria e Machin, schierato sulla trequarti al posto di Mota Carvalho, che gioca da titolare per la prima volta in campionato; in difesa D’Ambrosio vince il ballottaggio con Izzo.

Torna il campionato di Serie A dopo la sosta per le Nazionali e, soprattutto, dopo la “bollente” vicenda calcioscommesse. I biancorossi di mister Palladino, reduci da due vittorie consecutive e da cinque risultati utili consecutivi, fanno visita alla Roma di Mourinho che ha fatto bottino pieno nelle ultime due giornate. Calcio di inizio alle ore 12.30, di domenica 22 ottobre, nel maestoso stadio “Olimpico” di Roma.

Le formazioni ufficiali

🟡🔴 ROMA (3-5-2) – Rui Patricio; Mancini, Cristante, N’Dicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Lukaku, Belotti. All. José Mourinho.

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1) – Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marí, Caldirola; Pedro Pereira, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Machin; Colombo. All. Raffaele Palladino.