Serie A, Monza-Salernitana LIVE 2-0: biancorossi a tutto gas, gol da cineteca di Colpani e Vignato

📣 INIZIA LA RIPRESA ALL’U-POWER STADIUM!

🔄 1′ Triplo cambio nella Salernitana: al posto di Mazzocchi, Bohinen e Legowski entrano Bradaric, Maggiore e Martegani.

🧐 Grande prestazione dei ragazzi di mister Palladino nella prima frazione di gioco: azioni corali, difesa impermeabile, centrocampisti sempre pronti a recuperare la sfera e a far ripartire la squadra in contropiede. Gran gol di Colpani che sigla il suo quarto gol in campionato e prima rete in Serie A del classe 2004 Vignato che ripaga in maniera esponenziale la fiducia ricevuta dal tecnico di Mugnano di Napoli.

⏳ Finisce il primo tempo all’U-Power Stadium. Monza avanti 2-0 sulla Salernitana.

⚠️ Assegnato 1 minuto di recupero.

⚪🔴 44′ Percussione centrale di Ciurria e tiro col sinistro dai 25 metri, Ochoa non si fa sorprendere bloccando a terra il pallone.

⚪🔴 37′ Chance per il 3-0: a centrocampo Colpani serve col tacco Ciurria che avanza verso l’area avversaria e serve a destra l’accorrente Gagliardini che in diagonale spedisce a lato di poco.

⚪🔴 36′ Pessina allarga il fronte a sinistra per Kyriakopoulos che mette al centro con un cross rasoterra che non trova Colombo al centro dell’area.

⚪🔴 34′ Ennesimo contropiede biancorosso: Colombo si auto lancia e calcia col suo mancino, Gyomber si immola smorzando la conclusione.

⚪🔴 30′ Immenso Gagliardini a centrocampo che esce a testa alta e fa partire l’azione in contropiede con Colombo che, col sinistro, spara alto da posizione defilata.

🟨 29′ Ammonito Vignato per un fallo commesso su Gyomber.

⚪🔴 24′ Azione in bello stile di marca biancorossa: fraseggio stretto tra Gagliardini e Kyriakopoulos e palla per Vignato che avanza centralmente in velocità, entra in area e tira col destro ma Ochoa si supera e smanaccia evitando il tris.

⚪🔴 24′ 20′ Reazione granata con un tiro velenoso di Candreva ben respinto dall’Uomo DiGre che chiude la porta ed evita l’1-2.

⚪🔴 18′ Raddoppia il Monza: Jovane Cabral perde una palla sanguinosa a centrocampo, percussione centrale di Gagliardini che avanza e serve a sinistra il ben appostato Vignato che, alla prima da titolare in massima serie, sigla il suo primo gol in Serie A con un diagonale radente che termina sotto le gambe di Ochoa. Monza 2 – Salernitana 0.

⚽️ GOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAA ⚽️

⚪🔴 17′ Colpani ci prende gusto: prende la mira e calcia col sinistro, Ochoa chiude in qualche modo.

⚪🔴 15′ Biancorossi in palla. Ci prova Colombo da fuori area con la sfera che sorvola la traversa.

⚪🔴 9′ Biancorossi in vantaggio: lavora bene Colombo, Pessina serve Colpani che dribbla tra le maglie granate, controlla col sinistro e di giustezza, col destro, fulmina Ochoa spedendo la sfera all’angolino. Padroni di casa in rete al primo tiro in porta. Monza 1 – Salernitana 0

🎵 Por un gol del “Flaco” daria lo que fuera 🎵

⚽️ GOOOOOOOOOOL DEL MONZAAAAAAAAAA ⚽️

🟤🟤 5′ Squillo granata con Legowski che semina panico sull’out di sinistra e serve Jovane Cabral che va alla conclusione dall’interno dell’area di rigore, blocca in due tempi Di Gregorio.

⚪🔴 2′ Primo affondo del Monza: Colombo allarga a sinistra per Vignato che avanza palla al piede e mette al centro. Sfera fuori misura.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’U-POWER STADIUM!

Striscione della Curva Davide Pieri: “Il tuo sogno da bambino attraversa le generazioni, portare Monza nel firmamento, è un’impresa tua Galliani, non abbandonarla mai. È anche il nostro giuramento. Grazie”.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

Domenica di “spezzatino” per la squadra di mister Palladino. Alle ore 12.30, all’U-Power Stadium, i biancorossi, dopo la convincente vittoria al Mapei Stadium contro il Sassuolo, maturata grazie al gol vittoria di Colombo, ospitano la Salernitana di Paulo Sousa. I padroni di casa sono reduci da quattro risultati utili consecutivi mentre i campani non hanno ancora vinto nel campionato in corso e veleggiano in piena zona retrocessione. Nella scorsa stagione, in terra brianzola, il Monza si impose per 3-0 grazie alle reti di Carlos Augusto, Mota Carvalho e capitan Pessina.

Le formazioni ufficiali

⚪🔴 MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marí, Caldirola; Ciurria, Pessina, Gagliardini, Kyriakopoulos; Colpani, Vignato; Colombo. A disposizione: Lamanna, Sorrentino, Gori, Donati, Machin, Akpa Akpro, F. Carboni, Pedro Pereira, Gomez, Birindelli, V. Carboni, Maric, Bondo, A. Carboni, Mota Carvalho. All. Raffaele Palladino.

🟤🟤 SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Kastanos, Legowski, Bohinen, Mazzocchi; Candreva, Jovane Cabral; Dia. A disposizione: Costil, Allocca, Bradaric, Sambia, Martegani, Botheim, Fazio, Coulibaly, Stewart, Maggiore, Bronn, Tchaouna, Lovato. All. Paulo Sousa.