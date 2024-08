Serie A, Nesta su Monza-Genoa 0-1: «Il pareggio sarebbe stato giusto. Zerbin? Non lo so se arriva»

Nella 2^ giornata di Serie A il Monza guidato da Alessandro Nesta cade in casa sotto i colpi del Genoa di Alberto Gilardino che vince di misura grazie a una rete realizzata da Andrea Pinamonti sul finire del primo tempo.

Le dichiarazioni del tecnico biancorosso

Alessandro Nesta, allenatore del Monza, nella conferenza stampa post-partita, ha commentato così la prestazione dei suoi ragazzi: «Pareggio risultato più giusto? Secondo me si perché le due squadre si somigliano. C’è mancata un po’ di benzina. Cambio modulo? Nel secondo tempo il Genoa si è messo dietro. Bisogna analizzarla con calma. Ritorno di Zerbin? Non lo so se arriva. Percentuale di lavoro? La percentuale non la so ma sicuramente abbiamo giocato meglio di Empoli. Bisogna fare qualcosina di meglio in avanti. Probabilmente dobbiamo riprendere la condizione. Abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo preso un palo ma dobbiamo migliorare in tante cose. Gol di Pinamonti? Dovevamo avvertire il pericolo. Giudizio di Pizzignacco? Giovane e sveglio. È un profilo interessante che ha giocato una buona partita. Che effetto le ha fatto rivedere Gilardino? Bruttissimo perché ha vinto. Scherzo. È un allenatore preparato, peccato che ha vinto. Kyriakopoulos? Uno dei più positivi. Sono contento per lui».