Serie A, mister Nesta: “L’Empoli è una squadra rognosa, tengo tutti i giocatori sulla corda”

Il nuovo mister biancorosso Alessandro Nesta del Monza tiene tutti i giocatori sulla corda in vista del debutto in campionato nella trasferta di Empoli. “La formazione l’ho già decisa, non ho dubbi , ma non anticipo nulla perché voglio che tutti i ragazzi siano pronti a scendere in campo”. Sulla gara in programma sabato sera 17 agosto l’ex difensore del Milan ha le idee chiare: “l’Empoli è una squadra rognosa che va molto in verticale e se sbagli mezzo intervento ti puniscono Ne io ne D’Aversa saremo in panchina perché siamo entrambi squalificati”.

Serie A, mister Nesta sarà in tribuna sperando di far punti alla prima di campionato

Il debutto vero e proprio in Serie A per nesta è rimandato alla seconda gara contro il Genoa tra le mura amiche dell’U-Power Stadium. E a chi gli fa notare che alla prima in campionato il Monza ha sempre perso, così come sul campo dell’Empoli, spera di rompere il tabù. “Dobbiamo cominciare bene. Bisogna cercare di fare punti subito per provare a salvarci, perché avremo anche partite contro avversarie molto forti” ha chiosato l’allenatore. Mentre sul calcio mercato ha ammesso che “nell’ambiente del Monza non si parla più di Szczesny, ma non escludo che il dottore (Adriano Galliani ndr) possa piazzare qualche colpo negli ultimi giorni di mercato”. Sebbene non ci siano state indiscrezioni da parte del mister, la formazione dovrebbe essere quella scesa in campo in Coppa Italia col Sudtirol col ritorno in attacco di Djuric.