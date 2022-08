Serie A, LIVE di Napoli-Monza: le formazioni ufficiali

🔘​ Dirige l’incontro il sig. Francesco Fourneau della sezione di Roma 1. Gli assistenti sono Gaetano Massara e Gianluca Sechi; il quarto uomo è Daniele Rutella. VAR: Massimiliano Irrati, AVAR: Giacomo Paganessi.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

⚠️ Info Napoli: si accomodano in panchina gli ultimi tre acquisti, ovvero Ndombele, Raspadori e Simeone.

⚠️ Info Monza: il difensore Pablo Marí non farà parte del match perché ha accusato un risentimento muscolare in rifinitura. Va in tribuna l’ex centrale dell’Udinese.

Tutto pronto al “Diego Armando Maradona” di Napoli. I biancorossi di Stroppa si preparano ad affrontare la loro prima trasferta della storia in Serie A. Fischio d’inizio alle ore 18:30.

Le formazioni ufficiali 📝​

⚪🔵 NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Marfella, Sirigu, Juan Jesus, Elmas, Olivera, Simeone, Politano, Zerbin, Ounas, Ostigard, Zanoli, Raspadori, Ndombele. All. Luciano Spalletti.

⚪🔴 MONZA (3-5-2): Di Gregorio; Marlon, A. Ranocchia, Carboni; Birindelli, F. Ranocchia, Barberis, Sensi, D’Alessandro; Petagna, Caprari. A disposizione: Cragno, Sorrentino, Caldirola, Machin, Gytkjaer, Valoti, Antov, Colpani, Pessina, Marrone, Bondo, Molina, Vignato, Ciurria. All. Giovanni Stroppa.