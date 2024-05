Serie A, le probabili formazioni di Juventus-Monza

La stagione sportiva dell’AC Monza concluderà i battenti nella serata odierna in concomitanza con l’ultima giornata di campionato di Serie A 2023/24. All’Allianz Stadium la squadra brianzola, che anche quest’anno ha conquistato in largo anticipo una meravigliosa salvezza, sarà ospite della Juventus, neo vincitrice della Coppa Italia. Calcio d’inizio alle ore 18.00.

Qui Juventus

I bianconeri di Paolo Montero (alla sua prima da allenatore all’Allianz Stadium, dopo il debutto in stagione nella gara pirotecnica del Dall’Ara, ndr) sono orfani dello squalificato Cambiaso e degli infortunati De Sciglio e Rabiot, quest’ultimo out per un affaticamento muscolare alla coscia destra. Ci saranno rotazioni di formazione: in porta Perin al posto di Szczesny mentre al centro della difesa rifiaterà Bremer che con un’ammonizione salterebbe la prima giornata del prossimo campionato e, dunque, al suo posto ci sarà Rugani; a centrocampo accanto ad Alcaraz spazio a Fagioli, rientrato dalla squalifica per il caso scommesse e inserito, con tante polemiche, nella lista dei 30 preconvocati dal CT Luciano Spalletti per l’Europeo in Germania; in attacco la novità potrebbe essere la titolarità di Milik, a scapito di Vlahovic, con Chiesa e Yildiz ai lati.

Qui Monza

In casa biancorossa sono indisponibili Bettella, Ciurria, Machin e Maldini. Pronto il 4-2-3-1 di mister Palladino, forse alla sua ultima da allenatore sulla panchina del Monza: tra i pali seconda partita consecutiva per Sorrentino mentre Di Gregorio, ormai promesso sposo della Juventus, ha strappato in extremis la convocazione per la gara di Torino e, salvo sorprese, partirà dalla panchina; in difesa Birindelli e Kyriakopoulous sulle corsie esterne con Izzo (in ballottaggio con D’Ambrosio, ndr) e Pablo Marí centrali; a centrocampo la coppia Bondo-Gagliardini con l’avanzamento di capitan Pessina sulla trequarti dove agiranno i “soliti” Colpani e Mota Carvalho, quest’ultimo insidiato da Zerbin; in attacco spazio a Djuric, fiore all’occhiello del mercato di riparazione, nonché terminale d’attacco attuale e della prossima stagione, la terza consecutiva del Monza in Serie A.

Le probabili formazioni

⚪⚫ JUVENTUS (3-4-3): Perin; Danilo, Rugani, Alex Sandro; Weah, Fagioli, Alcaraz, Iling Jr.; Chiesa, Milik, Yildiz. All. Paolo Montero.

⚪🔴 MONZA (4-2-3-1): Sorrentino; Birindelli, Izzo, Pablo Marí, Kyriakopoulos; Gagliardini, Bondo; Colpani, Pessina, Mota Carvalho; Djuric. All. Raffaele Palladino.