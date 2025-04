Serie A, Juventus-Monza 2-0: decidono nel primo tempo Nico Gonzalez e Kolo Muani

⏳ Fischio finale all’Allianz Stadium: la Juventus batte il Monza 2-0 grazie alle reti realizzate da Nico Gonzalez e Kolo Muani, disputando tutto il secondo tempo in inferiorità numerica dopo l’espulsione di Yildiz al tramonto della prima frazione. Quinta sconfitta consecutiva del Monza che, in caso di vittoria del Lecce sull’Atalanta, retrocederebbe già oggi in Serie B. Primo tempo a tinte bianconere e timida reazione biancorossa nel secondo tempo complice l’uomo in più. La Juventus, in attesa delle altre gare, sale al quarto posto della classifica e continua la lotta Champions.

⚠️ Assegnati 4 minuti di recupero.

⚪🔴 90′ Staffilata di Sensi che non inquadra lo specchio della porta.

⚪🔴 88′ Tiro di Forson deviato in corner. Monza alla ricerca del gol.

🟨 86′ Ammonito Alberto Costa per un fallo commesso su A. Carboni.

🟨 86′ Ammonito A. Carboni per un fallo commesso su Alberto Costa.

⚪🔴 85′ Conclusione di Ciurria dalla distanza che sorvola la traversa.

⚪🔴 83′ Cross di Pedro Pereira per il colpo di testa centrale di Caprari, blocca Di Gregorio.

⚪🔴 82′ Triangolo tra Forson e Petagna con la conclusione dell’inglese che viene murata in corner.

🔄 80′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Bianco e Mota Carvalho entrano Ciurria e Vignato.

🟨 79′ Ammonito Caldirola per un fallo commesso su Kolo Muani.

🟨 75′ Ammonito Pedro Pereira per un fallo commesso su Kolo Muani.

🔄 74′ Cambio nella Juventus: al posto di Nico Gonzalez entra Alberto Costa.

🔄 73′ Cambio nel Monza: al posto di Castrovilli entra Sensi.

⚪🔴 71′ Forson serve Caprari che dal limite fa partire una fiondata, diretta nello specchio della porta, colpendo Veiga che rimane illeso a terra.

⚪🔴 67′ Morbida punizione di Caprari che viene smanacciata di Di Gregorio, sopraggiunge Castrovilli che calcia con un destro a giro che termina a lato.

🔄 63′ Doppio cambio nel Monza: al posto di Birindelli e Akpa Akpro entrano Forson e Petagna.

⚪🔴 62′ Cross di Birindelli per l’inzuccata fuori misura di Mota Carvalho.

🟨 60′ Ammonito Savona per un fallo commesso su Caprari.

⚪⚫️ 58′ Occasione per il tris bianconero con Nico Gonzalez che si fa ipnotizzare da Turati. Allontana la retroguardia biancorossa.

🔄 57′ Doppio cambio nella Juventus: al posto di Thuram e Cambiaso entrano Weah e Savona.

⚪🔴 55′ Buona trama del Monza che va alla conclusione con Castrovilli con la palla che sorvola la traversa.

⚪🔴 52′ Traversone di Pedro Pereira per l’accorrente Birindelli ma il suo colpo di testa è centrale e non crea grattacapi a Di Gregorio.

📣 RIPRENDE IL MATCH ALL’ALLIANZ STADIUM!

⏳ Fine primo tempo all’Allianz Stadium: la Juventus conduce sul Monza 2-0 all’intervallo grazie alle reti siglate da Nico Gonzalez e Kolo Muani ma padroni di casa in dieci uomini per l’espulsione diretta di Yildiz. Biancorossi pericolosi al 7′ con un contropiede targato Birindelli, poi solo monologo bianconero per tutta la prima frazione di gioco.

🔴 48′ Juventus in dieci uomini per un rosso diretto di Yildiz, ravvisato dal VAR, per una gomitata rifilata a Bianco.

⚠️ Assegnato 1 minuto di recupero.

⚪⚫️ 33′ Doppio errore in fase di costruzione del Monza e la Juventus ne approfitta siglando il raddoppio in contropiede: Thuram spinge la transizione e serve KOLO MUANI che con un destro preciso trafigge Turati sul secondo palo. JUVENTUS-MONZA 2-0

⚽️ GOL DELLA JUVENTUS!

🟨 32′ Ammonito Veiga per un fallo commesso su Mota Carvalho.

⚪⚫️ 30′ Locatelli innesca Kelly che si rende pericoloso con un diagonale ammortizzato a dovere da Carboni che disinnesca il pericolo.

⚪⚫️ 26′ Insistente giro palla bianconero e conclusione pretenziosa dalla distanza di Kelly, pallone alle ortiche.

⚪⚫️ 25′ Cambiaso allarga per Yildiz che calcia di potenza col sinistro, palla fuori di molto.

⚪⚫️ 23′ Colossale occasione per il raddoppio bianconero: Locatelli imbecca Kolo Muani che, a tu per tu con Turati, spreca mandando incredibilmente a lato la sfera.

⚪⚫️ 21′ Passaggio centrale di Veiga per Thuram che prende la mira da lontano, palla alta.

⚪⚫️ 11′ La Juventus sblocca la partita con un fendente mancino di NICO GONZALEZ che indovina l’angolino da distanza siderale. JUVENTUS-MONZA 1-0

⚽️ GOL DELLA JUVENTUS!

⚪⚫️ 10′ Sponda di Kolo Muani per Yildiz che controlla e tira dal limite, blocca facile Turati.

⚪🔴 7′ Contropiede del Monza con una sgroppata di Birindelli che avanza e calcia col mancino da buona posizione, controlla a terra Di Gregorio.

⚪⚫️ 5′ Il primo sussulto è di marca bianconera: rimessa lunga di McKennie, sponda di Nico Gonzalez e rovesciata centrale di Kolo Muani con Turati che respinge senza patemi.

📣 INIZIA IL MATCH ALL’ALLIANZ STADIUM!

🙏 Un minuto di raccoglimento in memoria di Papa Francesco.

⏱️ Squadre in campo per il riscaldamento.

🧐 Scelte di formazione: nella Juventus di Tudor parte dalla panchina Conceição mentre sono titolari McKennie e Nico Gonzalez; Nesta conferma la formazione pronosticata alla vigilia con il tandem d’attacco obbligato composto da Caprari e Mota Carvalho, complice gli infortuni di Keita e Ganvoula mentre Ciurria è l’arma da sfoggiare per il Monza a gara in corso.

Le formazioni ufficiali

⚪⚫️ JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; McKennie, Locatelli, K. Thuram, Cambiaso; Nico Gonzalez, Yildiz; Kolo Muani. All. Igor Tudor.

⚪🔴 MONZA (3-5-2): Turati; Pedro Pereira, Caldirola, A. Carboni; Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa-Akpro, Kyriakopoulos; Mota Carvalho, Caprari. All. Alessandro Nesta.

Ostica trasferta per il Monza nella trentaquattresima giornata di Serie A che farà visita alla Juventus di Igor Tudor. I biancorossi di Nesta, reduci da quattro sconfitte consecutive, nell’ultima gara di campionato disputata contro il Napoli di Antonio Conte (gara persa 0-1, ndr) hanno mostrato segnali incoraggianti dal punto di vista della prestazione, nonostante la vicina retrocessione in Serie B. La formazione brianzola, infatti, potrebbe retrocedere nella serie cadetta aritmeticamente già in questa giornata: in caso di sconfitta o pareggio a Torino e della concomitante vittoria del Lecce in casa dell’Atalanta. I bianconeri, dopo l’inatteso ko contro il Parma, sono a caccia di punti Champions. Calcio d’inizio domenica 27 aprile alle ore 18.00 all’Allianz Stadium.